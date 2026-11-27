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Francúzsko ponúka Švajčiarsku na predaj systémy protivzdušnej obrany
Švajčiarsko zvažuje okrem francúzsko-talianskeho systému aj izraelský Barak MX, keďže sa snaží získať nový pozemný protivzdušný obranný systém.
Autor TASR
Bern 27. novembra (TASR) - Švajčiarsko by mohlo profitovať z užšej priemyselnej a vojenskej spolupráce, ak sa rozhodne pre francúzsko-taliansky systém protivzdušnej obrany SAMP/T NG, uviedla v piatok francúzska ministerka obrany Catherine Vautrinová pred rokovaniami so svojím švajčiarskym rezortným partnerom Martinom Pfisterom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Obstaranie systému SAMP/T NG by Švajčiarsku dalo priestor na vybudovanie potrebných možností údržby vo vlastnej krajine a tým by si dlhodobo zabezpečilo operačnú autonómiu,“ povedala Vautrinová pre švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung. S dodávkami by sa podľa nej mohlo začať už v roku 2029.
Švajčiarsko zvažuje okrem francúzsko-talianskeho systému aj izraelský Barak MX, keďže sa snaží získať nový pozemný protivzdušný obranný systém. Vláda uviedla, že jej rozhodnutie musí byť v súlade s plánom nákupu amerického protiraketového systému Patriot začiatkom roka 2027.
Vautrinová zdôraznila, že predchádzajúca verzia systému SAMP/T sa osvedčila na Ukrajine a že francúzske spoločnosti by mohli rýchlo a za konkurencieschopné ceny dodať účinné systémy. Skonštatovala tiež, že SAMP/T NG si bude vyžadovať neustály vývoj, aby dokázal čeliť novým hrozbám, napríklad prostredníctvom integrácie nových senzorov, čo môže vytvoriť príležitosti pre švajčiarske spoločnosti. „Švajčiarsko by sa so svojím vysoko výkonným priemyselným sektorom mohlo podieľať na vývoji nových možností,“ uviedla.
Šéfka rezortu obrany takisto avizovala, že Francúzsko a Švajčiarsko podpíšu deklaráciu o zámere týkajúcej sa spolupráce v oblasti obrany a vo vesmírnom sektore.
„Obstaranie systému SAMP/T NG by Švajčiarsku dalo priestor na vybudovanie potrebných možností údržby vo vlastnej krajine a tým by si dlhodobo zabezpečilo operačnú autonómiu,“ povedala Vautrinová pre švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung. S dodávkami by sa podľa nej mohlo začať už v roku 2029.
Švajčiarsko zvažuje okrem francúzsko-talianskeho systému aj izraelský Barak MX, keďže sa snaží získať nový pozemný protivzdušný obranný systém. Vláda uviedla, že jej rozhodnutie musí byť v súlade s plánom nákupu amerického protiraketového systému Patriot začiatkom roka 2027.
Vautrinová zdôraznila, že predchádzajúca verzia systému SAMP/T sa osvedčila na Ukrajine a že francúzske spoločnosti by mohli rýchlo a za konkurencieschopné ceny dodať účinné systémy. Skonštatovala tiež, že SAMP/T NG si bude vyžadovať neustály vývoj, aby dokázal čeliť novým hrozbám, napríklad prostredníctvom integrácie nových senzorov, čo môže vytvoriť príležitosti pre švajčiarske spoločnosti. „Švajčiarsko by sa so svojím vysoko výkonným priemyselným sektorom mohlo podieľať na vývoji nových možností,“ uviedla.
Šéfka rezortu obrany takisto avizovala, že Francúzsko a Švajčiarsko podpíšu deklaráciu o zámere týkajúcej sa spolupráce v oblasti obrany a vo vesmírnom sektore.