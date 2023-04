Francúzsko popiera prítomnosť svojich vojakov na Ukrajine

Kyjev 9. apríla (TASR) - Francúzske ministerstvo obrany poprelo prítomnosť svojich vojakov na Ukrajine v reakcii na informácie z údajne tajných dokumentov, ktoré začiatkom tohto týždňa unikli na internet.



Informoval o tom v nedeľu spravodajský webový portál The Kyiv Independent, ktorý sa odvoláva na denník The Guardian.



Ako uviedlo zmienené britské médium, z daných dokumentov vyplýva, že na Ukrajine sa nachádza malý kontingent pozostávajúci z menej ako sto príslušníkov špeciálnych operácií z členských štátov NATO - Francúzska, USA, Británie a Lotyšska.



"Na Ukrajine nepôsobia žiadne francúzske sily. Citované dokumenty nepochádzajú od francúzskych armád. Nevyjadrujeme sa k materiálom, ktorých zdroj je neistý," uviedol hovorca francúzskeho ministerstva obrany, ktorého citoval The Guardian.



Pentagón začal vyšetrovanie po tom, ako denník The New York Times informoval, že na sociálnych platformách Twitter a Telegram boli zverejnené tajné dokumenty s podrobnými informáciami o plánoch USA a NATO na dodávky zbraní na Ukrajinu pre jej nadchádzajúcu protiofenzívu.



Ukrajinská vojenská rozviedka uviedla, že dokumenty, ktoré unikli na internet, sfalšovalo Rusko.



Denník The Washington Post v sobotu s odvolaním sa na uniknuté tajné vojenské dokumenty uviedol, že neslávne známa žoldnierska Vagnerova skupina podporovaná Kremľom "sa snažila nakúpiť zbrane od Turecka, spojenca NATO".



Podľa danej správy sa niekoľko vagnerovcov "začiatkom februára stretlo s tureckými kontaktmi s cieľom nakúpiť z Turecka zbrane a vybavenie pre aktivity Vagnerovej skupiny v Mali a na Ukrajine", uvádza The Kyiv Independent.



Ako však pripomína The Washington Post, uniknuté dokumenty neobjasňujú, čo turecká vláda mohla vedieť o úsilí vagnerovcov a či sa toto úsilie "ukázalo ako plodné".



"Odhalenie, že spojenec NATO mohol pomáhať Rusku vo vojne proti Ukrajine, by však mohlo byť výbušné - najmä preto, že Turecko sa snažilo zablokovať vstup Švédska do radov tejto transatlantickej vojenskej aliancie," uviedli noviny.