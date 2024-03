Francúzsko poprelo dodávky zbraní do vojny v Pásme Gazy

Paríž 26. marca (TASR) - Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu v utorok odmietol obvinenia investigatívnych novinárov, že Francúzsko dodávalo súčiastky do munície izraelskej armády počas vojenskej operácie v palestínskom Pásme Gazy. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Firma Eurolinks so sídlom v Marseille predala Izraelu spojky M27. Ide o kovové súčiastky na pripojenie nábojov do nábojových pásov pre útočné pušky, napísali webové stránky Disclose a Marsactu. Takáto munícia "mohla byť použitá proti civilistom v Pásme Gazy", tvrdili weby.



Správy investigatívnych médií boli doplnené fotografiami spojok z 23. októbra, teda vyše dva týždne po krvavom útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. Po tomto masakri spustil Izrael bojové operácie proti Hamasu v Pásme Gazy. AFP nemala možnosť overiť dodávky súčiastok.



Minister obrany Lecornu novinárom v Paríži povedal, že licencia Eurolinksu na export pre izraelskú firmu IMI Systems "pokrýva iba reexport do tretích krajín", a nie použitie izraelskou armádou.



Francúzski ľavičiari vyzvali Francúzsko, aby si vzalo príklad z Kanady a zastavilo všetok vývoz zbraní do Izraela. Poslankyňa Mathilde Panotová, líderka strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), označila prípad za "masívny škandál". Obvinila Lecorna z "klamstva", keď nedávno absolvoval parlamentné vypočúvanie.



Minister pred výborom Národného zhromaždenia (dolnej komory) pre obranu minulý mesiac vyhlásil, že francúzska politika týkajúca sa zbraní pre Izrael je "bezúhonná" a nedávne dodávky zahŕňali predmety ako "guličkové ložiská, okuliare, chladiace systémy" a senzory.



"Všeobecne platí, že tieto zbrane sú plánované na reexport z Izraela iným zákazníkom," dodal Lecornu v tom čase.



Minister povedal, že po 7. októbri nariadil štátnym zamestnancom, "aby boli ešte prísnejší" pri kontrolách exportov do Izraela. Priznal však, že Francúzsko vydalo licencie na časti do protiraketového systému "Železná kupola".