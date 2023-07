Francúzsko poprelo prípravu vojenského zásahu v Nigeri

Paríž 31. júla (TASR) – Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová poprela v pondelok obvinenia aktérov vojenského prevratu v Nigeri o príprave vojenského zásahu Francúzska. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.



"Je to nepravdivé," povedala Colonnová pre spravodajskú stanicu BFM TV. Podľa jej slov je potrebné vrátiť k moci zosadeného prezidenta Mohameda Bazouma, pretože narušenie stability Nigeru je nebezpečné túto krajinu i jej susedov.



Pučisti tvrdili, že Francúzsko ako bývalý koloniálny vládca v Nigeri, sa chystá vojensky zasiahnuť. Podľa vyhlásenia junty v štátnej televízii sa francúzski predstavitelia údajne spolu s "niektorými Nigerčanmi" stretli s veliteľom nigerskej Národnej gardy, aby získali vojenský a politický súhlas s intervenciou.



Bazoum bol zvolený do funkcie pred dvoma rokmi, 26. júla ho zvrhla elitná prezidentská stráž. Jej veliteľ generál Abdourahamane Tiani sa vyhlásil za vodcu krajiny, čo sa však stretlo s medzinárodným odsúdením. Regionálne Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) mu pod hrozbou použitia sily dalo týždeň na vzdanie sa moci.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu prisľúbil "okamžitú a nekompromisnú" reakciu, ak by v Nigeri došlo k útoku na občanov alebo záujmy Francúzska. Vyjadril sa po demonštrácii tisícov ľudí pred francúzskym veľvyslanectvom v Niamey. Niektorí sa snažili do budovy preniknúť, polícia ich rozháňala slzotvorným plynom.



Colonnová uviedla, že demonštrácia bola organizovaná, nie spontánna. Označila ju za "násilnú a mimoriadne nebezpečnú". Jej účastníci použili zápalné fľaše, niesli ruské vlajky, kričali protifrancúzske heslá. "Presná kópia toho, čo môžete počuť aj inde," dodala ministerka.