Francúzsko posilní svoju vojenskú prítomnosť vo východnej Európe

Paríž 11. októbra (TASR) - Francúzsko vyšle v nasledujúcich týždňoch do Rumunska viac vojakov a vybavenia, aby posilnilo svoju prítomnosť vo východnej Európe počas vojny na Ukrajine. Oznámil to v utorok francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rozhodnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona má "posilniť našu obrannú pozíciou na európskom východnom krídle" a bude súčasťou záväzku Francúzska voči NATO, uviedol Lecornu vo francúzskom Senáte.



Francúzsko má na starosti operácie Severoatlantickej aliancie pre Rumunsko, kde má rozmiestnených spolu s Belgickom a Holandskom 350 vojakov. Tento počet sa však má v novembri zdvojnásobiť. Francúzsko okrem toho do Rumunska pošle najmenej desať obrnených transportérov a asi desať bojových tankov Leclerc, uviedol nemenovaný armádny zdroj.



"Posilníme tiež naše obranné pozície v Litve" ďalšími stíhačkami Rafale, ktoré tam budú hliadkovať, uviedol Lecornu. Do Estónska Francúzsko budúci rok vyšle asi 100-člennú jednotku ľahkej pechoty. V Estónsku je už asi 300 francúzskych vojakov, uviedol šéf francúzskeho rezortu obrany.