Francúzsko posilní vesmírny program v snahe o ochranu pred útokmi

Paríž 24. júla (TASR) - Francúzsko zvýši financovanie svojho nového programu vesmírnych síl o stovky miliónov eur v snahe pripraviť sa na potenciálne "nepriateľské manévre" medzi svetovými veľmocami, povedala v piatok ministerka obrany Florence Parlyová. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Investícia do programu by mala v období rokov 2019 — 2025 dosiahnuť výšku 4,3 miliardy eur. Pôvodne plánová suma bola 3,6 miliardy eur, píše agentúra.



"Presunuli sme sa z koncepcie vesmíru ako 'všeobecne prospešného' v službách vedy k vesmíru, kde krajiny bojujú o svetovú nadvládu," vyjadrila sa Parlyová pre francúzsky denník La Provence.



"V žiadnom prípade sa nezapájame do pretekov v zbrojení," zdôraznila. Podčiarkla tak postoj Francúzska vyjadrený minulý rok, keď prezident Emmanuel Macron oznámil zriadenie novej vesmírnej jednotky francúzskych vzdušných síl.



"Je však mojou úlohou zabezpečiť, aby sme dôkladne identifikovali hrozby, ktorým môže naša krajina čeliť. Faktom je, že družice sa teraz môžu dostať blízko k našim a rušiť ich signály, poškodiť ich alebo ich dokonca zničiť," povedala Parlyová.



Ako príklad uviedla minuloročný "špionážny čin" Kremľa, keď sa ruská družica Luč-Olymp podľa Francúzska priblížila k francúzsko-talianskemu satelitu Athena-Fidus v snahe odpočúvať zabezpečenú vojenskú komunikáciu medzi týmito dvoma štátmi.