Francúzsko poskytne bezplatnú antikoncepciu pre ženy do 25 rokov

Paríž 9. septembra (TASR) – Francúzsko umožní od budúceho roka bezplatný prístup k antikoncepcii pre všetky ženy do veku 25 rokov. Vo štvrtok to oznámil francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran, informovali agentúry Reuters a AP.



„Zaznamenali sme pokles v súvislosti s užívaním antikoncepcie medzi mladými ženami z finančných dôvodov... Je neprípustné, aby ženy nemali možnosť chrániť sa a aby nemali prístup k antikoncepcii v prípade, že sa pre ňu rozhodnú, pretože je príliš drahá," uviedol Véran.



Toto opatrenie bude okrem bezplatnej antikoncepcie zahŕňať aj bezplatné konzultácie u lekára v súvislosti s užívaním antikoncepcie. Opatrenie pritom vstúpi do platnosti 1. januára 2022.



Francúzsko aj doteraz umožňovalo bezplatný prístup k antikoncepcii, avšak iba pre ženy do veku 18 rokov.



Agentúra Reuters pripomína, že opatrenie vláda prijala v čase, keď sa vláda prezidenta Emmanuela Macrona pripravuje na budúcoročnú volebnú kampaň.