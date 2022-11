Francúzsko poskytne šesť miliónov eur na vývoz ukrajinského obilia

Paríž/Kyjev 26. novembra (TASR) — Francúzsko poskytne prostredníctvom Svetového potravinového programu (WFP) ďalších šesť miliónov eur na podporu vývozu obilia z Ukrajiny do Jemenu a Sudánu. Oznámil to v sobotu francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Najslabšie krajiny nesmú zaplatiť za vojnu, ktorú nechceli," uviedol Macron vo videu zverejnenom na svojom konte na Twitteri pri príležitosti 90. výročia hladomoru, ktorý na Ukrajine úmyselne vyvolal vtedajší sovietsky diktátor Josif Stalin.



Podobné záväzky zazneli v sobotu aj z úst ďalších predstaviteľov európskych krajín. Poľský premiér Mateusz Morawiecki avizoval, že jeho krajina poskytne Ukrajine 20 miliónov dolárov na podporu vývozu ukrajinského obilia do Afriky. Nemecký kancelár Olaf Scholz hovoril o sume 15 miliónov eur.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil spustenie medzinárodného programu s názvom Obilie z Ukrajiny, ktorého cieľom je zabezpečiť dodávky potravín pre krajiny najviac ohrozené hladom. Z ukrajinských čiernomorských prístavov má byť do polovice budúceho roka vyslaných do krajín ako Sudán, Jemen alebo Somálsko približne 60 lodí s obilím.



"Ukrajina vždy bola a zostane garantom svetovej potravinovej bezpečnosti, a to aj v tvrdých podmienkach vojny," uviedol Zelenskyj. Dodal, že viac ako 20 krajín a Európska únia prisľúbili finančné prostriedky v celkovej výške 150 miliónov eur.