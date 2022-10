Francúzsko poskytne výcvik pre zhruba 2000 ukrajinských vojakov

Paríž 16. októbra (TASR) - Francúzsko poskytne na svojom území výcvik pre približne 2000 ukrajinských vojakov. V sobotnom rozhovore pre noviny Le Parisien to povedal francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu, informuje agentúra AFP.



Ukrajinskí vojaci budú "niekoľko týždňov zaradení do našich jednotiek", priblížil Lecornu. Spresnil, že pôjde o tri roviny výcviku: všeobecný boj, špecifické potreby Ukrajincov, ako napríklad logistika a napokon výcvik používania obranných materiálov, ktoré Kyjevu poskytli západní spojenci.



Francúzsko dodá Ukrajine tiež systémy protivzdušnej obrany Crotal, uviedol Lecornu bez ďalších podrobností o ich počte. Povedal len, že pôjde o "značné" množstvo, ktoré ukrajinským silám "umožní brániť ich nebo".



Šéf rezortu obrany uviedol, že Francúzsko by mohlo Ukrajine dodať ďalších šesť húfnic Caesar. Dosiaľ Paríž doručil už 18 takýchto húfnic, ktoré dokážu zasiahnuť ciele do vzdialenosti vyše 40 kilometrov. Francúzsko sa tiež zaoberá ukrajinskou žiadosťou o dodanie striel zem-zem.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu povedal, že Paríž v nadchádzajúcich týždňoch dodá na Ukrajinu radary a systémy protivzdušnej obrany.