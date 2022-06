Paríž 17. júna (TASR) - Francúzsko poslalo na Ukrajinu 31 ton osiva v snahe odvrátiť potravinovú krízu, ktorú by mohla spôsobiť ruská invázia. Podľa agentúry AFP to v piatok uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí.



Cieľom pomoci Francúzska, ktoré je najväčším poľnohospodárskym producentom v EÚ, je zmierniť "katastrofálny vplyv ruskej invázie na potravinovú bezpečnosť Ukrajiny" tým, že umožní výsadbu na 9500 hektároch poľnohospodárskej pôdy a zozbierať až 260.000 ton potravinárskej produkcie, spresnilo ministerstvo.



Zásielka pre Ukrajinu obsahuje semená repy, mrkvy, kapusty a paradajok. Darovali ju francúzske spoločnosti špecializujúce sa na výrobu a distribúciu osív.



"Francúzsko robí všetko pre to, aby podporilo Ukrajinu a umožnilo jej pokračovať v sejbe a zbere úrody s cieľom zaistiť potravinovú bezpečnosť krajiny a jej zákazníkov," uvádza sa vo vyhlásení.



Francúzsko už v apríli a máji dodalo Ukrajine 600 ton zemiakov na sadenie.



Ruskom vedená vojna na Ukrajine má vážny vplyv na poľnohospodárstvo Ukrajiny a zároveň spôsobuje globálny nedostatok obilia a hnojív, čo zvyšuje ceny a ohrozuje hladom milióny ľudí na celom svete.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uviedol, že Francúzsko pomáha Rumunsku pri preprave obilia, ktoré nie je možné vyviezť z Ukrajiny z dôvodu blokády jej čiernomorských prístavov ruským námorníctvom.