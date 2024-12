Francúzsko: Poslanci budú v stredu hlasovať o vyslovení nedôvery vláde

Paríž 3. decembra (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie bude v stredu popoludní hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Michela Barniera, uviedli pre agentúru AFP zdroje z parlamentu. Barniera do funkcie v septembri vymenoval prezident Emmanuel Macron, aby prelomil patovú situáciu po predčasných voľbách, informuje TASR.



Návrh, ktorý predložila ľavicová aliancia Nový ľudový front (NFP), bude podľa AFP pravdepodobne schválený, pretože mu podporu vyjadrilo aj krajne pravicové Národné združenie (RN). Rozprava sa začne v stredu o 16.00 h.



Barnier v pondelok využil svoju právomoc na presadenie návrhu zákona o rozpočte sociálneho zabezpečenia bez hlasovania v parlamente. Tvrdí, že je to potrebné na zabezpečenie stability v čase hlbokých politických rozporov. Týmto rozhodnutím zároveň vystavil svoju vládu hlasovaniu o vyslovení nedôvery.



Na to, aby Barnierova vláda toto hlasovanie prežila, potrebuje, aby sa poslanci RN zdržali hlasovania. Ak by v dôsledku hlasovania parlamentu Barnierova vláda padla, stala by sa najkratšie vládnucou v dejinách francúzskej Piatej republiky.