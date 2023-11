Francúzsko pošle do Pásma Gazy ďalšie zdravotnícke zásoby

Paríž 19. novembra (TASR) - Francúzsko pošle do Pásma Gazy viac zdravotníckeho materiálu a vyšle do východného Stredomoria svoju druhú vrtuľníkovú loď. Oznámila to v nedeľu kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Loď Dixmude vypláva "začiatkom týždňa a do Egypta dorazí v najbližších dňoch". Na začiatku týždňa tiež odštartuje lietadlo s viac ako desiatimi tonami zdravotníckeho materiálu. Paríž pošle zásoby aj prostredníctvom letov organizovaných Európskou úniou v dňoch 23. a 30. novembra.



Francúzsko takisto podľa Elyzejského paláca nasadí civilné a vojenské lietadlá na evakuáciu chorých alebo zranených detí z Gazy.



Do regiónu už priplávala francúzska vrtuľníková loď Tonnerre, ktorá má približne 60 lôžok. Začiatkom novembra francúzske lietadlá dodali cez Egypt 54 ton humanitárnej pomoci určenej pre Gazu.