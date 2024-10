Francúzsko pošle do východného Stredomoria vrtuľníkovú loď

Paríž 1. októbra (TASR) - Francúzska vrtuľníková loď v priebehu nasledujúcich piatich až šiestich dní dorazí do východného Stredomoria pre prípad, že bude prijaté rozhodnutie o evakuácii osôb z Libanonu. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Rozhodnutie o vyslaní vrtuľníkovej lode Dixmude do oblasti padlo ešte v pondelok. Reuters pripomína, že v Libanone žije viac ako 20.000 francúzskych občanov.



Západné krajiny už dlhšie zvažujú možnosti, ako bezpečne evakuovať svojich občanov z Libanonu v prípade vypuknutia plnohodnotnej vojny s Izraelom. Poskytnutie útočiska pre vojnových utečencov už ponúkli Turecko a Cyprus.



Izraelské pozemné sily v noci na utorok podnikli pozemnú ofenzívu do Libanonu. Predchádzalo jej niekoľko dní leteckých útokov na ciele Hizballáhu v metropole Bejrút a ďalších častiach krajiny. Pri piatkovom útoku Izraela zahynul aj dlhoročný šéf hnutia Hasan Nasralláh a viacero vysokopostavených veliteľov.