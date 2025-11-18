< sekcia Zahraničie
Francúzsko posmrtne povýšilo Dreyfusa do hodnosti brigádneho generála
Pôvodom židovský armádny kapitán bol v roku 1894 falošne obvinený z vlastizrady v prospech Nemecka.
Autor TASR
Paríž 18. novembra 18 (TASR) - Francúzsko v utorok povýšilo Alfreda Dreyfusa do hodnosti brigádneho generála. Príslušný zákon v pondelok podpísali prezident Emmanuel Macron a premiér Sébastien Lecornu a v utorok bol zverejnený v Úradnom vestníku nových právnych predpisov, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Francúzsky národ posmrtne povyšuje Alfreda Dreyfusa do hodnosti brigádneho generála,“ uvádza sa v zákone. Dolná komora parlamentu návrh zákona jednomyseľne schválila v júni, Senát začiatkom tohto mesiaca. Prezident Macron tiež vyhlásil 12. júl za deň pamiatky na Alfreda Dreyfusa.
Pôvodom židovský armádny kapitán bol v roku 1894 falošne obvinený z vlastizrady v prospech Nemecka. Vojenský súd ho na základe falošných dôkazov v atmosfére antisemitizmu 22. decembra 1894 degradoval a odsúdil na doživotné vyhnanstvo na Diabolskom ostrove (Île du Diable) v Guyane.
Jeho odsúdenie vyvolalo medzinárodný škandál a vo Francúzsku spôsobilo hlboký rozkol v spoločnosti. V jeho nevinu veril aj spisovateľ Émile Zola. Publikoval otvorený list „J’Accuse…!“, v ktorom obvinil vládu z antisemitizmu a nezákonného uväznenia.
Podplukovník Georges Picquart, šéf spravodajských služieb, pri novom vyšetrovaní zistil, že skutočným špiónom bol iný dôstojník, Ferdinand Walsin Esterhazy. Generálny štáb armády to odmietol a Picquart bol vylúčený z armády.
Dreyfus bol rehabilitovaný až v roku 1906 a slúžil v armáde počas prvej svetovej vojny. Zomrel v hodnosti plukovníka 12. júla 1935 vo veku 75 rokov. Zástancovia Dreyfusovho povýšenia sa domnievajú, že za normálnych okolností by ho jeho schopnosti doviedli až do najvyšších armádnych pozícií.
Zákon o jeho povýšení sa podľa AFP považuje za symbolický krok v boji proti antisemitizmu v modernom Francúzsku. Znepokojenie tam vyvolávajú zločiny z nenávisti namierené proti Židom po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy.
