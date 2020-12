Na archívnej snímke francúzska jadrová lietadlová loď Charles de Gaulle.. Foto: TASR/AP

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzsko postaví novú lietadlovú loď na jadrový pohon, ktorá do roku 2038 nahradí lietadlovú loď Charles de Gaulle, oznámil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Citovala ho tlačová agentúra AFP.Podľa Macrona toto rozhodnutie použiť jadrové reaktory na poháňanie budúcej vojnovej lode zapadá do francúzskej stratégie v boji proti klimatickým zmenám. Prezident zdôraznil výhodu, že jadrový pohon vytvára menej emisií v porovnaní s dieselovým palivom.Macron v príhovore v jadrovom zariadení v meste Le Creusot v regióne Burgundsko povedal, že jadrové zbrane a jadrová energetika Francúzska sú "". Dodal, že nukleárny sektor hrá rolu "".Jeden z Macronových poradcov poznamenal, že vlastnenie lietadlovej lode pomáha Francúzsku zachovávať si celosvetový vplyv. Takéto obrovské, drahé plavidlá má iba niekoľko krajín na svete.Nová francúzska lietadlová loď bude mať výtlak približne 70.000 ton a bude 300 metrov dlhá. Bude asi 1,5-krát väčšia než loď Charles de Gaulle, ktorú v posledných rokoch vyslali do medzinárodných vojenských operácií v Iraku a Sýrii, uviedli poradcovia prezidenta.Jej katapulty budú elektromagnetické a americkej výroby. Loď bude skonštruovaná tak, že bude vhodná pre bojové lietadlá novej generácie a bude slúžiť do roku 2080, doplnili poradcovia.Cenu neuviedli, ale francúzske médiá odhadujú, že bude stáť okolo sedem miliárd eur.Macron tiež prisľúbil investície 500 miliónov eur do jadrového priemyslu a ďalšie finančné prostriedky na jeho zmodernizovanie. Prisľúbil aj nový "" v pretrvávajúcom probléme, ako sa nastálo zbaviť jadrového odpadu. Jadrové reaktory dodávajú väčšinu elektriny Francúzska, ale mnohé reaktory starnú a reaktory novej generácie prenasledujú rôzne odklady.Macron, ktorý bude v sobotu 12. decembra spoluhostiteľom globálneho videosummitu pri príležitosti piateho výročia parížskej klimatickej dohody, povedal, že Francúzsko musí urobiť viac aj vo vývoji veternej, solárnej, vodíkovej a obnoviteľnej energii.