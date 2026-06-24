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Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboly na svojom území
Pacient je v izolácii a úrady preverujú jeho doterajšie kontakty, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení s tým, že riziko pre širokú verejnosť v Európe je nízke.
Autor TASR
Paríž 24. júna (TASR) - Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboly v krajine počas súčasnej epidémie. Pozitívne testovali lekára, ktorý sa vrátil z humanitárnej misie v Konžskej demokratickej republike (KDR), oznámilo v stredu ministerstvo zdravotníctva v Paríži. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Pacient je v izolácii a úrady preverujú jeho doterajšie kontakty, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení s tým, že riziko pre širokú verejnosť v Európe je nízke. Rezort pre AFP spresnil, že infekciu u muža diagnostikovali v pevninskom Francúzsku.
V KDR zaznamenali už viac ako 1000 prípadov nákazy ebolou, z nich 267 zomrelo. Pri súčasnej epidémii vyhlásenej 15. mája počas prvého mesiaca potvrdili doteraz najvyšší počet prípadov zo všetkých známych hromadných výskytov eboly, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy, kde WHO zaznamenala 20 prípadov a dve úmrtia. Epidémiu spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému nie je schválená vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. WHO preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať niekoľko mesiacov.
Pacient je v izolácii a úrady preverujú jeho doterajšie kontakty, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení s tým, že riziko pre širokú verejnosť v Európe je nízke. Rezort pre AFP spresnil, že infekciu u muža diagnostikovali v pevninskom Francúzsku.
V KDR zaznamenali už viac ako 1000 prípadov nákazy ebolou, z nich 267 zomrelo. Pri súčasnej epidémii vyhlásenej 15. mája počas prvého mesiaca potvrdili doteraz najvyšší počet prípadov zo všetkých známych hromadných výskytov eboly, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy, kde WHO zaznamenala 20 prípadov a dve úmrtia. Epidémiu spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému nie je schválená vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. WHO preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať niekoľko mesiacov.