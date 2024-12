Francúzsko považuje dohodu medzi EÚ a blokom Mercosur za neprijateľnú

Paríž 5. decembra (TASR) - Francúzsko stále považuje dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým blokom Mercosur v jej súčasnej podobe za "neprijateľnú". Vyhlásila to vo štvrtok kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Elyzejský palác vydal toto vyhlásenie po tom, ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala do Uruguaja s cieľom dokončiť dohodu medzi EÚ a Mercosurom, ktorý zahŕňa farmárske veľmoci Brazíliu a Argentínu.



Podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie, ktoré bolo zverejnené na sociálnej sieti X, Macron povedal von der Leyenovej, že Francúzsko nemôže akceptovať dohodu v jej súčasnom stave.



Dohodu podporuje väčšina juhoamerických krajín a v rámci EÚ ju silne presadzujú Nemecko a Španielsko. Naráža však na tvrdý odpor Paríža, ktorý sa obáva, že dovoz lacnejších poľnohospodárskych produktov z Južnej Ameriky poškodí francúzsky poľnohospodársky sektor.



EÚ sa podarilo dosiahnuť dohodu so združením Mercosur (alebo Spoločný trh juhu - Mercado Común del Sur), do ktorého patria Brazília, Argentína, Paraguaj či Uruguaj, až v roku 2019, po 20 rokoch rokovaní, keďže prvé rozhovory sa začali už v roku 1999. Vznikla by tak najväčšia zóna voľného obchodu na svete. Dohodu však musia ratifikovať členské štáty EÚ.



Obchodnú politiku pre celú EÚ určuje Európska komisia na základe toho, na čom sa dohodne väčšina členských štátov EÚ. Brusel preto začal vyvíjať tlak, aby dostal dohodu do cieľa.



Francúzsko na zablokovanie dohody potrebuje, aby sa k nemu pripojili tri ďalšie krajiny EÚ. Poľsko sa už verejne postavilo na jeho stranu.