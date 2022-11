Francúzsko povolí zakotviť lodi Ocean Viking s 234 migrantmi

Paríž 10. novembra (TASR) - Záchrannej lodi Ocean Viking s vyše 200 migrantmi na palube povolia zakotviť v prístave Toulon na juhu Francúzska. Oznámil to vo štvrtok francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. Správanie Talianska, ktoré tomuto plavidlu neumožnilo zakotviť na Sicílii, zároveň označil za "nepochopiteľné". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Loď Ocean Viking, ktorú prevádzkuje francúzska organizácia SOS Méditerranée, čakala na šírom mori na pridelenie prístavu takmer tri týždne. Na palube má 234 migrantov vrátane 57 detí.



Darmanin takisto oznámil, že Francúzsko sa rozhodlo pozastaviť plánované prijatie 3500 utečencov, ktorí sú momentálne v Taliansku, pričom Francúzsko ich malo prijať v súlade s európskou dohodou o prerozdelení migrantov. Darmanin zároveň vyzval Nemecko aj ďalšie štáty EÚ, aby urobili to isté.



"Je jasné, že to bude mať mimoriadne vážne dôsledky pre naše bilaterálne vzťahy," skonštatoval francúzsky minister.



Postup talianskych úradov voči migrantom z lode Ocean Viking kritizovala v stredu aj Európska komisia. Úrady zodpovedné za uplatňovanie práva EÚ žiadali, aby sa všetky zachránené osoby na palube lode mohli vylodiť v najbližšom bezpečnom prístave.



Pravicová vláda novej talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sprísnila od svojho októbrového nástupu do funkcie politiku krajiny voči migrantom. Zaistila však, aby sa na pevninu dostali zranené osoby, ženy a deti. Ostatní musia zostať na lodiach. Zodpovednosť za migrantov, ktorí sa na palubu záchranárskych lodí nalodili v medzinárodných vodách, podľa Talianska nesú tie krajiny, ktorým lode patria.