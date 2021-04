Francúzsko povolilo Novej Kaledónii posledné referendum o nezávislosti

Nouméa 9. apríla (TASR) - Francúzsko povolilo svojmu zámorskému územiu Nová Kaledónia, ktoré sa nachádza v Oceánii, tretie a posledné referendum o nezávislosti. V dvoch predchádzajúcich plebiscitoch si obyvatelia tohto tichomorského súostrovia tesne odhlasovali, že chcú zostať súčasťou Francúzska.



Francúzsky minister pre zámorské teritóriá Sébastien Lecornu vo štvrtok súhlasil s požiadavkou zákonodarného zboru Novej Kaledónie na uskutočnenie ďalšieho a posledného referenda v nasledujúcich 18 mesiacoch, ako je stanovené v pláne dekolonizácie dohodnutom v roku 1998, informuje tlačová agentúra AFP.



Francúzska vláda "dodrží slovo a do októbra 2022 usporiada referendum," uviedol Lecornu vo vyhlásení.



Zmienená dohoda, ktorou sa ukončil krvavý konflikt medzi Kanakmi - domorodým obyvateľstvom prevažne podporujúcim nezávislosť - a potomkami európskych osadníkov, zaručila usporiadanie maximálne troch referend o nezávislosti do roku 2022, ak o to požiada najmenej tretina miestneho zákonodarného zboru.



Nová Kaledónia, ktorá je pod správou Francúzska už takmer 170 rokov, hlasovala o svojej suverenite dvakrát za uplynulé tri roky. V prvom referende v roku 2018 sa 57 percent voličov vyslovilo za to, aby súostrovie zostalo francúzskym zámorským územím, v druhom referende z vlaňajšieho októbra táto podpora klesla na 53 percent.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron po ostatnom referende vyjadril "hlbokú vďačnosť" za výsledok hlasovania, ale aj "pokoru", keďže išlo o tesný rezultát, čo predpovedal iba málokto. Francúzsko, ktoré leží viac než 16.000 kilometrov od Novej Kaledónie, podporuje toto teritórium subvenciami vo výške približne 1,5 miliardy eur ročne.