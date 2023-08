Francúzsko pozastavilo pomoc poskytovanú Burkine Faso

Paríž 7. augusta (TASR) – Francúzsko pozastavilo rozvojovú pomoc a rozpočtovú podporu pre Burkinu Faso. Oznámilo to v nedeľu ministerstvo zahraničných vecí v Paríži, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Oznámenie prišlo niekoľko dní po tom, ako Burkina Faso a Mali oznámili, že by prípadnú vojenskú intervenciu proti vojenskej junte v Nigeri považovali za vyhlásenie vojny aj proti sebe.



Združenie západoafrických štátov ECOWAS dalo minulú nedeľu nigerskej junte týždeň na to, aby odovzdala moc späť demokraticky zvolenému prezidentovi Mohamedovi Bazoumovi. V opačnom prípade pohrozila možnou vojenskou intervenciou.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že "pevne a rozhodne" podporuje úsilie ECOWAS o návrat Bazouma do funkcie.