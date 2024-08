Francúzsko požiadalo FBI o pomoc pri vyšetrovaní sabotáže na linky TGV

Paríž 7. augusta (TASR) - Polícia vo Francúzsku požiadala americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) o pomoc v prípade vyšetrovania júlovej sabotáže na vysokorýchlostnú železničnú sieť krátko pred otváracím ceremoniálom letných olympijských hier v Paríži. Napísala o tom v utorok agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na dva nemenované zdroje.



Francúzski vyšetrovatelia sa obrátili so žiadosťou na FBI po tom, čo mediálne organizácie vrátane Reuters obdržali e-mail, ktorý podľa polície mohli zaslať páchatelia sabotáže.



Odosielateľ e-mailu otvorene neprevzal zodpovednosť za vykonanie činu, podľa Reuters v ňom však vyjadruje pocity krivdy vrátane kritiky francúzskeho zbrojárskeho, energetického a jadrového sektora a kritizuje tiež vysokorýchlostnú sieť TGV ako výhodnú len pre "niekoľko privilegovaných ľudí".



V podpise elektronickej pošty je uvedená "nečakaná delegácia" a bola odoslaná z adresy riseup.net - skupiny so sídlom v Spojených štátoch, ktorá na svojej webovej stránke uvádza, že poskytuje "komunikačné a počítačové zdroje pre spojencov zapojených do boja proti kapitalizmu a iným formám útlaku".



Vzhľadom na sídlo skupiny riseup.net v USA francúzska polícia požiadala FBI, aby naliehala na túto organizáciu a identifikovala majiteľa e-mailového účtu, spresnili dva oboznámené zdroje pre agentúru Reuters.



Francúzska polícia dosiaľ nezadržala nikoho v súvislosti so sabotážou na štyri linky TGV, ktoré mierili do francúzskej metropoly. Záškodníci v noci na 26. júla pomocou zápalných zariadení spôsobili chaos v cestovaní niekoľko hodín pred otváracím ceremoniálom parížskej olympiády. Úrady podozrievajú francúzske krajne ľavicové skupiny, zatiaľ však nevylúčili ani zahraničné zasahovanie.



Jeden zo zdrojov povedal, že polícia pracuje aj s možným prepojením na vlaňajší hackerský útok na poľský železničný systém. Tajné služby vo Varšave sa pôvodne domnievali, že za útokom stojí Rusko.



Súd v decembri 2023 napokon odsúdil 14 občanov Ukrajiny, Bieloruska a Ruska za špionáž v prospech Moskvy. Títo operatívci sledovali prepravy zbraní po železnici cez Poľsko na Ukrajinu, ktoré plánovali narušiť.