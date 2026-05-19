Francúzsko pozvalo členov koalície na oslavy Dňa dobytia Bastily
Paríž 19. mája (TASR) - Francúzsko pozvalo členské štáty tzv. koalície ochotných na oslavy Dňa dobytia Bastily, ktoré sa uskutočnia 14. júla v Paríži. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry Reuters, ktorá má k dispozícii oficiálnu pozvánku.
Tohtoročné oslavy 237. výročia dobytia Bastily sa uskutočnia pod mottom „Európske strategické prebudenie“. Reuters pripomína, že francúzska vláda sa pre tento slogan rozhodla v čase zvýšeného napätia v transatlantických vzťahoch, najmä v súvislosti s vojnou v Iráne.
Vojenská prehliadka v Paríži bude poslednou, na ktorej sa pred odchodom z funkcie zúčastní francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zároveň bude podľa Reuters príležitosťou pre lídrov na zdôraznenie svojej podpory Ukrajine.
Koalícia ochotných, na čele s Francúzskom a Britániou, sa skladá z prevažne európskych štátov, ktorých cieľom je poskytnúť bezpečnostné záruky pre Kyjev v prípade uzavretia prímeria s Ruskom. Okolo 25 krajín sa už zaviazalo, že poskytnú svoje jednotky do budúcich mnohonárodných síl, pri ktorých sa počíta, že budú nasadené aj na ukrajinskom území.
Vojenskí predstavitelia tvrdia, že prípravy na takúto misiu sú dokončené a v prípade prímeria môže byť nasadená, hoci podrobnosti stále nie sú známe.
Moskva nedala verejne najavo, že by akceptovala mierovú dohodu s bezpečnostnými zárukami, s ktorými počítajú spojenci Ukrajiny, a už skôr odmietla prítomnosť jednotiek Severoatlantickej aliancie na území Ukrajiny.
