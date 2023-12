Francúzsko pre hrozbu terorizmu sprísňuje bezpečnosť počas Silvestra

Paríž 29. decembra (TASR) - Francúzska vláda v piatok oznámila, že počas novoročných osláv bude na bezpečnosť po celej krajine dohliadať viac než 95.000 policajtov a vojakov. Sprísnenie bezpečnostných opatrení si podľa nej vyžiadala zvýšená hrozba terorizmu súvisiaca s pokračujúcou vojnou v Gaze, informuje agentúra AFP.



Na oslavách príchodu nového roka v Paríži sa v nedeľu večer očakáva až milión účastníkov, čo je v porovnaní s vlaňajškom zhruba dvojnásobok. Poriadok tam bude zaisťovať približne 6000 príslušníkov bezpečnostných síl, pričom v niektorých častiach francúzskej metropoly bude platiť aj zákaz konzumácie alkoholu.



Minister vnútra Gérald Darmanin novinárom povedal, že sprísnené opatrenia boli prijaté "v kontexte zvýšenej teroristickej hrozby súvisiacej s konfliktom v Izraeli a Palestíne".



Počas silvestrovských osláv bude do služby po celom Francúzsku nasadených 90.000 policajtov a žandárov, ako aj 5000 príslušníkov armády zapojených do protiteroristickej operácie Sentinelle, ktorí budú zaisťovať ochranu najviac ohrozených objektov.



Parížska polícia zdôraznila, že počas Silvestra nebudú v meste povolené žiadne politické protesty. Pri vstupe do hlavného dejiska osláv v okolí triedy Champs-Élysées sa budú vykonávať osobné prehliadky. Zakázané budú všetky predmety, ktoré by mohli byť potenciálne použité ako zbraň.



Nad dejiskom osláv budú hliadkovať drony a v pohotovosti budú aj príslušníci francúzskych tajných služieb, uviedol Darmanin. Po celej krajine budú pripravené na zásah aj desaťtisíce hasičov.



Vo Francúzsku platí najvyšší stupeň výstrahy pred terorizmom od októbrového útoku v meste Arras, kde zradikalizovaný islamista dobodal na smrť svojho bývalého učiteľa. Začiatkom decembra došlo neďaleko parížskej Eiffelovej veže k útoku nožom, pri ktorom zahynul nemecký turista a dve osoby utrpeli zranenia. Podľa francúzskych úradov tam útočil islamista s duševnými problémami.