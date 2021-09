Francúzsko obmedzí víza pre občanov krajín Magribu

Paríž 28. septembra (TASR) - Francúzsko obmedzí počet víz dostupných pre občanov krajín arabského Magribu. Dôvodom je odmietavý postoj ich vlád k prijatiu nelegálnych migrantov, ktorých posielajú späť domov francúzske úrady, uviedol v utorok hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal.



Imigrácia sa stáva kľúčovou otázkou kampane pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré sa uskutočnia v apríli budúceho roka. Pravicové a krajne pravicové strany sa v nich chystajú spochybniť politiku úradujúceho centristického prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa doposiaľ nevyjadril, či sa bude uchádzať o opätovné zvolenie do funkcie, konštatuje agentúra Reuters.



Francúzska vláda podľa Attala zredukuje počet víz dostupných pre občanov Alžírska a Maroka, kým počet víz dostupných pre Tunisanov zníži takmer o tretinu.



"Je to nevyhnutné rozhodnutie, pretože tieto krajiny neprijímajú späť občanov, ktorých nechceme a nemôžeme ponechať vo Francúzsku," povedal hovorca vlády v Paríži pre francúzsku rozhlasovú stanicu Europe 1.



Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová v pondelok uviedla, že v prípade svojho zvolenia na post prezidentky zvolá referendum o drastickom obmedzení imigrácie. Referendum podľa nej navrhne prísne kritériá pre vstup na územie Francúzska i pre získanie francúzskeho občianstva. Francúzskym občanom naopak umožní prednostný prístup k sociálnemu bývaniu, pracovným miestam a výhodám sociálneho zabezpečenia, povedala Le Penová pre televíznu stanicu France 2.



V roku 2017 sa Le Penová dostala do druhého kola prezidentských volieb, porazil ju však Macron, ktorý získal viac než 66 percent hlasov, pripomína Reuters.