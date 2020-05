Pre nedisciplinových ľudí zatvorili viacero pláží v Bretónsku

Paríž 21. mája (TASR) - Infekčnej chorobe COVID-19 za posledných 24 hodín podľahlo vo Francúzsku ďalších 83 ľudí. Vyplýva to z najnovšej oficiálnej bilancie zverejnenej vo štvrtok podvečer v Paríži. Počet obetí epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 tým vo Francúzsku stúpol na 28.215.



Od 1. marca, ktorý je vo Francúzsku považovaný za začiatok epidémie, bolo pre závažné symptómy COVID-19 hospitalizovaných 99.822 ľudí, pričom stav 17.635 spomedzi nich si vyžiadal liečbu na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).



Momentálne sa na JIS nachádza 1745 nakazených, pričom za posledných 24 hodín tam presunuli 28 ťažko chorých pacientov.



Nateraz je pre COVID-19 v nemocniciach 17.583 chorých, pričom za posledných 24 hodín pribudlo 271 nových pacientov.



Úrady v mnohých regiónoch Francúzska sprísňujú kontroly dodržiavania preventívnych sanitárnych opatrení, a to najmä v súvislosti s blížiacim sa predĺženým víkendom okolo sviatku Nanebovstúpenia Pána, keď sa očakáva nápor turistov v obľúbených domácich destináciách. Francúzska vláda opäť vyzvala na zodpovednosť a zdôraznila, že "epidémia ešte nie je za nami".



Starostovia niekoľkých prímorských obcí v departementoch Morbihan a Finistere v Bretónsku na západe Francúzska už uzavreli viacero pláží a promenád, pretože tam ľudia medzi sebou nedodržiavali bezpečnú vzdialenosť. Primátor mesta Saint-Malo i obce Mont-Saint-Michel v departemente Manche vydali nariadenie o povinnom nosení rúšok alebo inej ochrany dýchacích ciest. Nariadenie platí počas víkendov a dní pracovného pokoja, a to do 1. júna.



Pláže na juhu Francúzska sú síce pre verejnosť otvorené, ale je zakázané sadať si na lavičky na promenádach, hrať sa v piesku, opaľovať sa či piknikovať na deke.



Vo viacerých mestách v povodí rieky Loire sú zakázané prechádzky po nábrežnej promenáde, keďže v uplynulých dňoch na nich dochádzalo k zhlukovaniu ľudí. V meste Tours majú vstup na promenádu povolený len cyklisti a rybári.



Koronavírusom nového typu sa vo svete nakazilo už viac ako päť miliónov ľudí. Väčšinu z nich tvoria obyvatelia Európy, kde v jednotlivých krajinách pokračuje postupné uvoľňovanie obmedzení voľného pohybu ľudí i obnovovanie ekonomických aktivít.