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Francúzsko pre obavy z násilia zakázalo protest iránskej opozície
Organizátori podali proti zákazu urgentnú sťažnosť a žiadajú jeho zrušenie.
Autor TASR
Paríž 19. júna (TASR) — Francúzska polícia na poslednú chvíľu zakázala sobotňajší protest opozičnej skupiny Národná rada odporu Iránu (NCRI) v Paríži, ktorého organizátori chceli upozorniť na pokračujúce popravy v Iráne. Zdôvodnila to súčasnou napätou vnútroštátnou i medzinárodnou situáciou a vysokým rizikom zrážok medzi skupinami ľudí s protichodnými názormi. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Organizátori podali proti zákazu urgentnú sťažnosť a žiadajú jeho zrušenie. Dôvody zákazu označili za „vymyslené“ a tvrdia, že bol oznámený vo štvrtok večer, len niekoľko hodín po telefonáte medzi ministrami zahraničných vecí Francúzska a Iránu. Paríž však poprel, že by šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot žiadal zrušenie zhromaždenia alebo ho v rozhovore vôbec spomínal.
NCRI je politická koalícia iránskych opozičných skupín založená v auguste 1981 vo Francúzsku, často označovaná za exilový iránsky parlament. Jej cieľom je ukončiť teokratickú vládu v Iráne.
NCRI vedie exilová organizácia Ľudoví mudžahídi (MEK), ktorá je v Iráne označovaná za teroristickú a je postavená mimo zákon. MEK však v minulosti opakovane organizovala protesty v Paríži, ktoré sa zaobišli bez incidentov.
Trasa pochodu mala viesť v blízkosti viacerých verejných budov a sídiel diplomatických misií. Organizátori očakávali účasť až 100.000 ľudí.
Protestom chceli upozorniť na nárast popráv v islamskej republike od začiatku konfliktu USA a Izraela s Iránom. Podľa organizácií na ochranu ľudských práv v Iráne odvtedy popravili viac ako 40 ľudí, mnohých z nich pre údajné prepojenia na opozičné skupiny. V posledných týždňoch obesili minimálne 12 ľudí, ktorí boli obvinení z väzieb na MEK či zakázané kurdské a iné organizácie.
Organizátori podali proti zákazu urgentnú sťažnosť a žiadajú jeho zrušenie. Dôvody zákazu označili za „vymyslené“ a tvrdia, že bol oznámený vo štvrtok večer, len niekoľko hodín po telefonáte medzi ministrami zahraničných vecí Francúzska a Iránu. Paríž však poprel, že by šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot žiadal zrušenie zhromaždenia alebo ho v rozhovore vôbec spomínal.
NCRI je politická koalícia iránskych opozičných skupín založená v auguste 1981 vo Francúzsku, často označovaná za exilový iránsky parlament. Jej cieľom je ukončiť teokratickú vládu v Iráne.
NCRI vedie exilová organizácia Ľudoví mudžahídi (MEK), ktorá je v Iráne označovaná za teroristickú a je postavená mimo zákon. MEK však v minulosti opakovane organizovala protesty v Paríži, ktoré sa zaobišli bez incidentov.
Trasa pochodu mala viesť v blízkosti viacerých verejných budov a sídiel diplomatických misií. Organizátori očakávali účasť až 100.000 ľudí.
Protestom chceli upozorniť na nárast popráv v islamskej republike od začiatku konfliktu USA a Izraela s Iránom. Podľa organizácií na ochranu ľudských práv v Iráne odvtedy popravili viac ako 40 ľudí, mnohých z nich pre údajné prepojenia na opozičné skupiny. V posledných týždňoch obesili minimálne 12 ľudí, ktorí boli obvinení z väzieb na MEK či zakázané kurdské a iné organizácie.