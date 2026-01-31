< sekcia Zahraničie
Francúzsko pre obavy z toxínov sprísňuje normy pre dojčenskú výživu
Pre podozrenie z konzumácie kontaminovaného mlieka začali francúzske úrady vyšetrovať úmrtia dvoch detí, ku ktorým došlo v decembri 2025 a v januári.
Autor TASR
Paríž 31. januára (TASR) – Francúzsko sprísni limity pre prítomnosť toxínu cereulid v potravinových výrobkoch pre dojčatá. Tento krok prišiel po tom, ako niekoľko výrobcov muselo stiahnuť z trhu šarže dojčenského mlieka, pretože mohli obsahovať tento toxín. Cereulid môže deťom spôsobovať nevoľnosť, zvracanie a hnačku. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Pre podozrenie z konzumácie kontaminovaného mlieka začali francúzske úrady vyšetrovať úmrtia dvoch detí, ku ktorým došlo v decembri 2025 a v januári. K dnešnému dňu sa však priamy vzťah medzi úmrtím detí a konzumovaným dojčenským mliekom nepotvrdil.
Stiahnutie dojčenskej výživy z trhu v asi 60 krajinách vyvolalo nové otázky týkajúce sa problémov s bezpečnosťou potravín v globálnom dodávateľskom reťazci, konštatovala AFP.
Pre cereulid v dojčenskej výžive nie je nateraz globálne stanovený žiadny bezpečnostný limit. Francúzske ministerstvo poľnohospodárstva však informovalo, že nový limit bude 0,014 mikrogramu cereulidu na kilogram telesnej hmotnosti dieťaťa - oproti súčasným 0,03 mikrogramu. Ide o druhé zníženie tohto limitu vo Francúzsku za menej než dva týždne.
„Ochrana zdravia dojčiat je najvyššou prioritou zdravotníckych orgánov,“ uviedlo v piatok večer francúzske ministerstvo poľnohospodárstva.
Stiahnutie potenciálne kontaminovanej dojčenskej výživy vo Francúzsku a ďalších štátoch viedlo aj k skúmaniu čínskej firmy Cabio Biotech - dodávateľa zložky používanej v dojčenskej výžive, o ktorej existuje podozrenie, že je kontaminovaná.
Spoločnosť Cabio Biotech so sídlom v stredočínskom meste Wu-chan je jedným z najväčších svetových výrobcov kyseliny arachidónovej (ARA) používanej predovšetkým v dojčenskej výžive a potravinárskych výrobkoch.
Európska komisia tento týždeň v súvislosti so stiahnutím dojčenskej výživy požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o zavedenie normy pre cereulid vo výrobkoch pre deti. Stanovisko vydá 2. februára.
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb síce uviedlo, že dostalo hlásenia o prípadoch hnačky u dojčiat po konzumácii predmetných výrobkov, ale zatiaľ „neboli hlásené žiadne závažné prípady“ zdravotných ťažkostí.
Dojčenskú výživu z trhu vo Francúzsku a desiatkach ďalších krajín od decembra 2025 postupne sťahuje niekoľko výrobcov vrátane európskych gigantov ako Nestlé, Danone a Lactalis. Keďže toxín cereulid sa vyskytuje zriedkavo a ťažko sa dá zistiť, niektoré stiahnutia z trhu boli vykonané preventívne.
Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2019 ochorie v Európe v dôsledku konzumácie kontaminovaných potravín každý rok asi 23 miliónov ľudí a odhadom 4700 ľudí zomrie.
