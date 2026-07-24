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Pre požiare evakuovali na juhozápade Francúzska vyše 100.000 ľudí
Celková rozloha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách EÚ je v tomto roku doposiaľ druhá najväčšia od začiatku vedenia záznamov.
Autor TASR
Paríž 24. júla (TASR) - Viac než 100.000 ľudí museli evakuovať na juhozápade Francúzska v dôsledku lesných požiarov, uviedli v piatok miestne úrady. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v súvislosti so situáciou zvolal krízové zasadnutie vlády v Paríži, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
V dôsledku lesných požiarov na juhozápade Francúzska museli evakuovať už približne 110-tisíc ľudí a plamene tam doteraz spustošili 14-tisíc hektárov územia, uviedol v piatok večer minister vnútra Laurent Nuez.
Nuez zároveň prisľúbil, že francúzske úrady „urobia všetko pre ochranu“ mesta Bordeaux, v blízkosti ktorého požiare zúria.
Premiér Lecornu medzitým zvolal mimoriadne krízové zasadanie francúzskej vlády, ktoré sa uskutoční v piatok o 22.00 h SELČ, píše AFP.
Lecornu na zasadanie prizval ministrov vnútra, obrany, zdravotníctva, dopravy a životného prostredia. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo vláda oznámila, že v dôsledku lesných požiarov bolo evakuovaných približne 110.000 ľudí.
Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom získať pomoc pri zvládaní lesných požiarov, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Hlava štátu zároveň varovala, že kríza je naďalej „veľmi intenzívna“.
Celková rozloha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách EÚ je v tomto roku doposiaľ druhá najväčšia od začiatku vedenia záznamov, ako vyplýva zo satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS).
V dôsledku lesných požiarov na juhozápade Francúzska museli evakuovať už približne 110-tisíc ľudí a plamene tam doteraz spustošili 14-tisíc hektárov územia, uviedol v piatok večer minister vnútra Laurent Nuez.
Nuez zároveň prisľúbil, že francúzske úrady „urobia všetko pre ochranu“ mesta Bordeaux, v blízkosti ktorého požiare zúria.
Premiér Lecornu medzitým zvolal mimoriadne krízové zasadanie francúzskej vlády, ktoré sa uskutoční v piatok o 22.00 h SELČ, píše AFP.
Lecornu na zasadanie prizval ministrov vnútra, obrany, zdravotníctva, dopravy a životného prostredia. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo vláda oznámila, že v dôsledku lesných požiarov bolo evakuovaných približne 110.000 ľudí.
Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom získať pomoc pri zvládaní lesných požiarov, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Hlava štátu zároveň varovala, že kríza je naďalej „veľmi intenzívna“.
Celková rozloha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách EÚ je v tomto roku doposiaľ druhá najväčšia od začiatku vedenia záznamov, ako vyplýva zo satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS).