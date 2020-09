Vo Francúzsku pre šírenie nového koronavírusu už zatvorili 81 škôl

Paríž 16. septembra (TASR) - Vo Francúzsku zatvorili v dôsledku šírenia nového druhu koronavírusu už 81 škôl. Len od minulého týždňa tam pritom zatvorili 53 škôl a 2100 tried, informoval v stredu francúzsky minister školstva Jean-Michel Blanquer.



"V porovnaní s minulým týždňom máme medzi študentmi približne 1200 nových prípadov COVID-u," povedal Blanquer pre televíznu stanicu LCI. "Triedy zatvárame hneď, ako sa tam objavia tri prípady," dodal.



Minister zároveň zdôraznil, že počet zatvorených škôl predstavuje len malý zlomok z celkových zhruba 60.000 zariadení v celom Francúzsku. Začiatok školského roka pritom vzhľadom na koronakrízu označil za "najlepší možný".



Francúzske úrady však varovali, že vzhľadom na skutočnosť, že už od augusta narastá počet prípadov nákazy, by mohli byť potrebné ďalšie reštrikcie.



Univerzita v Montpellieri na juhu Francúzska informovala, že prerušila výučbu na svojej lekárskej fakulte po tom, ako tam malo pozitívne testy na koronavírus 60 študentov, ktorí sa zúčastnili na párty.



Výučbu pre druhý a tretí ročník na lekárskej fakulte prerušila aj Univerzita v Rennesi, kde malo pozitívne testy 83 študentov.



Vo Francúzsku zaznamenali za posledných 24 hodín takmer 8000 nových prípadov infekcie. Ide o mierny pokles oproti rekordnému prírastku vyše 10.000 prípadov zo soboty.



Za uplynulých sedem dní sa výrazne zvýšil počet ľudí hospitalizovaných s ochorením COVID-19, a to na celkových 2713, z ktorých 479 je na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).



Toto číslo je výrazne nižšie ako na vrchole pandémie, keď bolo vo Francúzsku na JIS-kách približne 7000 ľudí. Tamojšia vláda sa však už pripravuje na druhú vlnu nákazy, ktorá by mohla prísť na jeseň spolu s chladnejším počasím, uvádza AFP.



Červený stupeň ohrozenia v súvislosti s koronavírusom aktuálne platí v 82 zo 101 francúzskych departementov.



Vo Francúzsku od začiatku pandémie zaznamenali 395.104 prípadov nákazy a 30.999 súvisiacich úmrtí.