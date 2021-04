Pred ramadánom sa vo Francúzsku odohrali útoky na mešity

Paríž 12. apríla (TASR) - Krátko pred začiatkom moslimského pôstneho mesiaca ramadán došlo na západe Francúzska k viacerým vandalským útokom, ktorých terčom boli objekty patriace moslimskej komunite.



Ako v pondelok informovala televízia BFM, jedným z týchto útokov bolo posprejovanie fasády kultúrneho centra pre moslimskú komunitu pri mešite Avicenne v meste Rennes. Za takýto vandalský a nenávistný čin hrozí trest odňatia slobody do štyroch rokov a pokuta 30.000 eur.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, ktorý do Rennes v nedeľu zavítal, takéto útoky ostro odsúdil. V podobnom duchu sa v pondelok počas návštevy vo Veľkej mešite v Paríži vyjadrila aj Marlene Schiappaová, ktorá má na ministerstve vnútra na starosti problematiku občianstva.



Francúzske médiá pripomenuli, že v noci na piatok bol pri podpaľačskom útoku poškodený vchod do mešity v meste Nantes.



V piatok zasa francúzska polícia zadržala a obvinila 24-ročného muža, ktorý sa hlási k neonacizmu a vyhrážal sa útokom na mešitu v meste Le Mans.



Minister Darmanin v súvislosti s týmito útokmi vydal pokyn policajným prefektom, aby v čase moslimského pôstneho mesiaca ramadán venovali zvýšenú pozornosť ochrane moslimov a miest vyznávania ich náboženského kultu.



Abdallah Zekri, ktorý predsedá Francúzskej rade pre moslimskú vieru a pre boj proti islamofóbii, v rozhovoroch s novinármi poukazoval na antimoslimské nálady vyvolávané a živené "vyhláseniami niektorých politikov". Darmanin v reakcii na tieto slová vyjadril solidaritu s moslimskými spoluobčanmi a ubezpečil, že Francúzsko k nim má kladný vzťah.



Pôstny mesiac ramadán sa začína v utorok po západe slnka, čo v nedeľu potvrdil aj imám parížskej Veľkej mešity.



Ramadán je pre veriacich moslimov najmä časom pôstu a odriekania, čo platí od rannej po večernú modlitbu. Odriekanie sa týka aj sexuálneho styku a nerestí, ako sú fajčenie či hazardné hry. Každý moslim by sa tiež mal snažiť stať sa lepším človekom: nehrešiť, pomáhať chudobným a bezvládnym, modliť sa a snažiť sa nemať nepriateľov. Po dennom pôste sa po zotmení začínajú oslavy a hostiny, ktoré trvajú často až do skorých ranných hodín.