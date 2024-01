Pred súd v Paríži postavili ľudí spájaných s útokom Islamského štátu

Paríž 22. januára (TASR) - V Paríži sa v pondelok postavilo pred súd sedem ľudí za údajné napojenie na jedného z prívržencov skupiny Islamský štát, ktorý v roku 2018 zabil na juhu Francúzska štyroch ľudí a zranil ďalších 16. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Redouane Lakdim, 25-ročný Francúz marockého pôvodu, zabil v mestách Carcassonne a Trébes v marci 2018 štyroch ľudí vrátane príslušníka žandárskej jednotky Arnauda Beltrama. Polícia pri zásahu útočníka zastrelila.



Priateľka útočníka a šesť mužov sú obžalovaní z "teroristického sprisahania". Hrozí im až 30 rokov väzenia.



Podľa prokuratúry Lakdimova vtedy 18-ročná priateľka, zradikalizovaná moslimská konvertitka Marine Péquignotová, vedela, že Lakdim je schopný takéhoto útoku. Vyšetrovateľom povedala, že útočník vlastnil päť alebo šesť mačiet a nožov, dve brokovnice a pištoľ a často hovoril, že "pre tých neveriacich raz stratí nervy".



Jeden z mužov, 28-ročný Samir Manaa je obžalovaný z toho, že s Lakdimom kúpil nôž, ktorým útočník neskôr zabil žandára. Tridsaťštyriročný Reda el-Yaakoubi je obžalovaný z toho, že "finančne a materiálne" pomohol Lakdimovi k útoku, keď ho zamestnal pri obchodovaní s drogami, aj keď vedel o jeho extrémistických sklonoch.



Lakdim na fotografiách na sociálnych sieťach pózoval so zbraňami a svojim známym sa často chválil, že jedného dňa bude v televíznych správach za "zabitie neveriacich".



Lakdim 23. marca 2018 ukradol auto v meste Carcassonne. Osobu, ktorá sa v ňom nachádzala, zabil. Potom sa vybral do supermarketu v Trébes a cestou strieľal na policajtov, ktorí si boli zabehať. V obchode potom zastrelil dvoch ľudí a jednu ženu si zobral ako rukojemníčku. Polícii sa v telefóne predstavil ako "desiatnik skupiny Islamský štát".



Štyridsaťštyriročný žandár Beltrame sa ponúkol ako náhrada za rukojemníčku. Lakdim ho bodol do krku, na následky zranenia neskôr žandár zomrel v nemocnici. Prezident Emmanuel Macron vyzdvihol žandára za prejav "francúzskeho ducha vzdoru" a vystrojili mu štátny pohreb.



K útoku sa prihlásil Islamský štát, avšak vyšetrovatelia uviedli, že útočník so skupinou nekomunikoval.



Súdny proces by mal trvať do 23. februára.