Paríž 18. júna (TASR) - Francúzsko predá Arménsku samohybné húfnice CAESAR. Oznámil to v utorok na platforme X francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu, ktorý zmluvu o ich predaji podpísal počas stretnutia so svojim arménskym rezortným kolegom Surenom Papikjanom, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



O koľko húfnic pôjde, však už Lecornu nespresnil. Francúzsko má početnú arménsku diaspóru a tradične patrí medzi najsilnejších európskych podporovateľov Jerevanu.



Arménsko je spojencom Ruska, no v posledných rokoch sa diplomaticky aj vojensky prikláňa k západným krajinám.



Jerevan zároveň Moskvu obviňuje z toho, že nevyvinula dostatočné úsilie na to, aby zabránila susednému Azerbajdžanu opätovne sa vlani v rámci bleskovej ofenzívy zmocniť sporného Náhorného Karabachu. Tento región dovtedy obývali prevažne etnickí Arméni, hoci podľa medzinárodného práva patril Azerbajdžanu.



Arménsko a Azerbajdžan viedli o tento región už predtým dve vojny, a to začiatkom 90. rokov a v roku 2020. Po skončení vlaňajšej ofenzívy Baku z Karabachu do Arménska ušli tisíce etnických Arménov.