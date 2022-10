Francúzsko: Predaj Rusku dronov z Iránu by bol porušením rezolúcie OSN

Paríž 13. októbra (TASR) - Francúzsko považuje akýkoľvek predaj iránskych bezpilotných lietadiel Rusku za porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady (BR) OSN z roku 2015. Vyplýva to zo štvrtkového vyhlásenia francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Francúzska diplomacia zároveň s partnermi v EÚ koordinuje, ako na danú situáciu reagovať. Rezolúcia BR OSN z roku 2015 nadväzovala na iránsku jadrovú dohodu.



Tri drony ovládané ruskou armádou vo štvrtok ráno zaútočili na zariadenia kritickej infraštruktúry v obci Makariv v Kyjevskej oblasti. Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že išlo o samovražedné drony iránskej výroby.



Ukrajina v posledných týždňoch zaznamenala viacero útokov, do ktorých ruská armáda nasadila iránske bezpilotné lietadlá Šáhid-136. Teherán však popiera, že by tieto drony dodával Rusku.