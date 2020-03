Francúzsko predĺži platnosť obmedzenia sociálnych kontaktov

Paríž 27. marca (TASR) - Platnosť opatrení, ktoré v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2 ešte minulý týždeň schválila francúzska vláda, bude predĺžená až do 15. apríla. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie francúzskeho premiéra Édouarda Philippa o tom informovala agentúra Reuters.



"Po prvých desiatich dňoch obmedzení je zrejmé, že stojíme len na začiatku epidémie. Tá už zachvátila východné Francúzsko a teraz sa presúva do oblasti Paríža a na sever krajiny," vyhlásil Philippe.



Opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov by mali byť podľa ministra predĺžené o dva týždne s platnosťou od budúceho utorka s tým, že ak si to bude situácia vyžadovať, vláda ich môže následne opäť predĺžiť.



Spravodajský portál LCI uviedol, že v noci na piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron na svojom účte na sociálnej sieti Twitter oznámil, že spoločne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom chystajú "významnú novú iniciatívu" v boji proti novému koronavírusu. Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe. Do iniciatívy sú podľa Macrona zapojené okrem USA a Francúzska aj ďalšie štáty.



Spojené štáty a Francúzsko patria medzi krajiny, ktoré epidémia koronavírusu postihla najviac. Počet nakazených v Spojených štátoch rastie exponenciálne a sú obavy, že sa môžu čoskoro stať epicentrom pandémie.



Podľa bilancie zo štvrtka večera v nemocniciach vo Francúzsku podľahlo nákaze 1696 ľudí. V nemocničnej starostlivosti je 13.904 pacientov, z ktorých 3375 potrebuje intenzívnu starostlivosť.