Francúzsko predvolalo veľvyslanca Izraelu pre incident v Jeruzaleme

Paríž 12. novembra (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo izraelského veľvyslanca na protest proti nedávnemu incidentu v Jeruzaleme, pri ktorom izraelská polícia vstúpila na pozemok spravovaný francúzskym konzulátom. Paríž ambasádorovi tlmočil, že takýto incident sa už nesmie opakovať, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Izraelská polícia vstúpila 7. novembra do Francúzskom spravovaného Kostola otčenáša (Pater noster) v Jeruzaleme, postaveného na mieste, kde podľa tradície Ježiš naučil svojich učeníkov modlitbu otčenáš, a zadržala tam dvoch žandárov francúzskeho konzulátu s diplomatickým štatútom. Stalo sa tak tesne pred tým, ako mal zmienený chrám navštíviť francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, ktorý v reakcii na incident svoju návštevu zrušil.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v utorok podľa svojho vyhlásenia veľvyslancovi tlmočilo, že prítomnosť ozbrojených izraelských síl či zadržanie predstaviteľov Francúzska na takomto mieste sú "neprijateľné", a to obzvlášť medzi takými silnými spojencami, ako sú tieto dve krajiny. "Budú zavedené opatrenia, ktoré zaistia, aby sa takéto konanie neopakovalo," dodal rezort.



Izraelská polícia označila incident za nedorozumenie, informuje agentúra AP. Uviedla pritom, že dvoch zriadencov zmieneného kostola nakrátko zadržala pre to, že odmietli poskytnúť svoje identifikačné preukazy izraelským ochrankárom, ktorí mali v súlade s protokolmi židovského štátu Barrota počas návštevy kostola sprevádzať.



Polícia tvrdí, že mužov zadržala na zhruba 20 minút a prepustila ich, keď sa objasnilo, že sú zamestnancami francúzskeho konzulátu v Jeruzaleme, ktorý má na starosti správu viacerých náboženských miest v tomto meste.



Diplomatické vzťahy medzi Francúzskom a Izraelom sa zhoršili, odkedy francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na ukončenie dodávok útočných zbraní používaných v Gaze do Izraela. Francúzska vláda sprvu zakázala izraelským zbrojárskym firmám zúčastniť sa na minulotýždňovom veľtrhu v Paríži, neskôr však toto rozhodnutie zrušila. Zároveň vyjadruje čoraz väčšie znepokojenie s postupom Izraela vo vojnách v Gaze i Libanone.



Vzťahy oboch krajín budú tento týždeň opäť podrobené skúškam, približuje Reuters. V stredu sa totiž v Paríži majú konať propalestínske aj proizraelské zhromaždenie a vo štvrtok sa v Paríži uskutoční futbalový zápas Ligy národov medzi Francúzskom a Izraelom, ktorého konanie po minulotýždňových násilnostiach po zápase Európskej ligy v Amsterdame sprevádzajú značné obavy o bezpečnosť.