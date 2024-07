Francúzsky premiér oficiálne podal demisiu, vláda dočasne pokračuje

Paríž 16. júla (TASR) - Francúzsky premiér Gabriel Attal v utorok večer podal demisiu do rúk prezidenta Emmanuela Macrona. Jeho vláda však zostáva v úrade do vymenovania nového kabinetu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a AP.



Dočasná vláda bude mať na starosti iba bežný chod krajiny. Nebude môcť predkladať návrhy zákonov ani prijímať zásadné zmeny. Jej úlohou taktiež bude zabezpečiť riadny chod letnej olympiády v Paríži, ktorá sa začne 26. júla.



"Odchádzajúca vláda je zbavená všetkých svojich právomocí. To jej úplne odníma akýkoľvek priestor na politické konanie," uviedol pre Reuters Mathieu Disant, profesor práva na parížskej univerzite Panthéon-Sorbonne.



Vo Francúzsku v minulosti pôsobilo viacero vlád s dočasným charakterom, žiadne však nezotrvali vo funkcii dlhšie ako niekoľko dní. Francúzska ústava neurčuje, ako dlho môže ostať dočasná vláda vo funkcii, a Národné zhromaždenie jej nemôže vyjadriť nedôveru.



Rezignácia vlády podľa expertov taktiež jej členom umožní, aby prevzali svoje poslanecké mandáty v zákonodarnom zbore. Dočasne tak budú môcť pôsobiť v legislatíve a exekutíve naraz, čo za bežných okolností nie je možné. Úvodná schôdza nového Národného zhromaždenia sa uskutoční vo štvrtok a poslanci na nej budú voliť nové vedenie dolnej komory parlamentu.



Stále nie je jasné, kto bude budúcim francúzskym premiérom, keďže voľby do Národného zhromaždenia začiatkom tohto mesiaca rozdelili legislatívny zbor medzi tri hlavné politické skupiny. V predčasných parlamentných voľbách zvíťazila ľavicová aliancia Nový ľudový front pred centristickou koalíciou prezidenta Macrona a krajne pravicovou stranou Národné združenie. Žiadna skupina však v parlamente nezískala absolútnu väčšinu. Ľavicová koalícia sa navyše nevie zhodnúť na spoločnom kandidátovi na predsedu vlády.