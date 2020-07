Francúzsky premiér Castex vylúčil zavedenie opätovného lockdownu

Paríž 8. júla (TASR) - Ak by v nasledujúcich mesiacoch nastúpila druhá vlna nákazy novým koronavírusom, francúzska vláda opätovne nezavedie celoštátne karanténne opatrenia, ale iba obmedzenia platné pre konkrétne zasiahnuté regióny. Uviedol to francúzsky premiér Jean Castex.



"Musíme byť pripravení na druhú vlnu," povedal Castex v stredu pre televíznu stanicu RTL. Na rozdiel od celoštátneho tzv. lockdownu zavedeného v marci vláda v budúcnosti takéto kroky neplánuje uskutočniť, pretože to má "katastrofálne dôsledky pre ekonomiku a ľudí".



"Mojím cieľom je pripraviť Francúzsko na možnú druhú vlnu a pritom zachovať každodenný život, náš ekonomický a spoločenský život," povedal Castex.



"Koronavírus je tu stále," konštatoval premiér. Avizoval, že v nedeľu odcestuje do Francúzskej Guyany, ktorá zaznamenala prudký nárast počtu nakazených. V utorok tam hlásili 124 nových prípadov, čím sa ich celkový počet zvýšil na takmer 5200.



Vo Francúzsku podľahlo nákaze novým koronavírusom od januára, keď tam hlásili prvé prípady, už takmer 30.000 osôb.



Francúzska vláda prisľúbila v reakcii na následky pandémie choroby COVID-19 investície vo výške niekoľko miliárd eur, ako aj opatrenia na boj proti rastu nezamestnanosti. "Budeme chrániť ľudí, ale predovšetkým budeme investovať do ekologickej transformácie, do obnovy našej krajiny," povedal Castex.



Jeana Castexa vymenoval francúzsky prezident Emmanuel Macron za nového premiéra 3. júla. Vo funkcii nahradil Édouarda Philippa, ktorý v ten istý deň podal s celou svojou vládou demisiu.