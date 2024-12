Francúzsky premiér Michel Barnier podal demisiu

Paríž 5. decembra (TASR) - Francúzsky premiér Michel Barnier vo štvrtok podal demisiu do rúk prezidenta Emmanuela Macrona. Stalo sa tak po stredajšom vyslovení nedôvery jeho stredopravicovej vláde francúzskym Národným zhromaždením, informuje TASR podľa agentúr Reuters a DPA.



Macron požiadal Barniera a zvyšných členov odchádzajúcej vlády, aby zotrvali vo funkcii, dokým nevymenuje nového predsedu vlády.



Za vyslovenie nedôvery vláde hlasovalo v stredu 331 z 574 poslancov. Od roku 1962 je to vôbec prvýkrát, čo francúzska vláda padla na základe hlasovania o nedôvere. Barniera do funkcie v septembri vymenoval prezident Macron, aby prelomil patovú situáciu po predčasných voľbách. Barnier sa stal vôbec najkratšie slúžiacim premiérom francúzskej Piatej republiky, ktorá existuje od roku 1958.



Francúzsko, druhá najväčšia ekonomika eurozóny, sa dostalo do ďalšej politickej krízy v pondelok, keď Barnier využil svoju právomoc na presadenie návrhu zákona o rozpočte sociálneho zabezpečenia bez hlasovania v parlamente. Po tomto rozhodnutí predložila ľavicová aliancia Nový ľudový front (NFP) návrh na vyslovenie nedôvery. Návrh podporilo aj krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej, ktorému sa nepodarilo presadiť požadované zmeny v rozpočte na rok 2025.