Prepustili muža vypočúvaného v súvislosti s požiarom v katedrále

Nantes 20. júla (TASR) - Francúzski vyšetrovatelia v nedeľu prepustili muža, ktorého vypočúvali v súvislosti s požiarom v katedrále v meste Nantes, informovala agentúra AFP.



Muž, ktorý pracuje pre nanteskú diecézu ako dobrovoľník, mal v piatok na starosti uzamknutie Katedrály svätého Petra a svätého Pavla na noc. Prokurátor Pierre Sennes pre agentúru AFP potvrdil, že bol prepustený bez obvinenia.



Sennes už predtým povedal, že muž zatiaľ nie je podozrivý a jeho výsluch označil za súčasť "bežného postupu". Cieľom nedeľného výsluchu podľa neho bolo objasniť harmonogram práce dobrovoľníka.



Dobrovoľníkov právnik Quentin Chabert pred jeho prepustením novinárom povedal, že "nie je nič, čo by jeho klienta priamo spájalo s požiarom".



Rektor katedrály Hubert Champenois uviedol, že muž je utečenec z Rwandy a už niekoľko rokov žiada o azyl vo Francúzsku. Podľa neho mal byť posledným, kto v piatok večer opustil katedrálu. Champenois uviedol, že 39-ročného muža poznal štyri alebo päť rokov. "Dôverujem mu, rovnako ako dôverujem všetkým našim pomocníkom," dodal.



Požiar, ktorý v sobotu dopoludnia poškodil katedrálu v Nantes na severozápade Francúzska vyšetrujú ako prípad podozrenia z podpaľačstva. Prokuratúra v oznámení poukázala na to, že plamene vypukli v sobotu ráno na "troch rôznych miestach".



Presná príčina však zatiaľ nie je známa. Hasičom sa plamene podarilo dostať pod kontrolu za niekoľko hodín. Pohotovostné zložky následne oznámili, že oheň úplne zničil organ, pričom chór pod ním je nestabilný a mohol by sa zrútiť.



Strechu historickej pamiatky oheň nezasiahol, uviedol hasičský zbor, ktorý do boja s plameňmi nasadil okolo 100 príslušníkov. Miestni predstavitelia takisto zdôraznili, že situáciu nemožno porovnávať s vlaňajším požiarom v parížskej katedrále Notre-Dame.