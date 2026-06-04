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Francúzsko prepustilo kapitána tankera spájaného s porušovaním sankcií
Loď Tagor, ktorú francúzske námorníctvo v nedeľu zadržalo pre podozrenie z plavby pod falošnou vlajkou, zostáva zakotvená v zálive Douarnenez v Bretónsku.
Autor TASR
Brest 4. júna (TASR) - Prokuratúra vo francúzskom meste Brest v stredu večer prepustila z väzby ruského kapitána ropného tankera Tagor, ktorý je podľa medializovaných správ súčasťou tzv. tieňovej flotily porušujúcej sankcie uvalené na Rusko po rozpútaní vojny proti Ukrajine. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Loď Tagor, ktorú francúzske námorníctvo v nedeľu zadržalo pre podozrenie z plavby pod falošnou vlajkou, zostáva zakotvená v zálive Douarnenez v Bretónsku, dodal prokurátor Stéphane Kellenberger. Doplnil, že na palube lode sú prijaté opatrenia potrebné pre bezpečnosť plavidla a jeho posádky.
Prokuratúra v meste Brest medzičasom začala vyšetrovanie, ktoré sa týka viacerých podozrení vrátane nepreukázania štátnej príslušnosti plavidla, absencie vlajky a neuposlúchnutia výziev úradov.
Podľa prokurátora kapitán tankera opakovane odmietol riadiť sa pokynmi francúzskeho vojenského námorníctva, čo si napokon vyžiadalo prevzatie kontroly nad plavidlom zo strany francúzskych úradov.
Rusko označilo zadržanie tankera za nezákonné a „hraničiace s medzinárodným pirátstvom“.
Hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Pascal Confavreux nedeľňajšiu operáciu obhajoval v stredu s tým, že bola súčasťou snáh Európy v boji proti obchádzaniu sankcií uvalených na Rusko. Pripomenul, že Tagor je štvrtou loďou spojenou s ruskou tieňovou flotilou, ktorá bola od septembra 2025 zadržaná.
Podľa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí už Európska únia sankcionovala takmer 650 lodí spojených s touto flotilou a v spolupráci s partnermi z Európy a G7 sa pripravujú ďalšie opatrenia.
Confavreux zároveň uviedol, že Francúzsko je po Ukrajine druhým najčastejším terčom ruských dezinformačných kampaní, a to pre svoju podporu Kyjevu.
Loď Tagor, ktorú francúzske námorníctvo v nedeľu zadržalo pre podozrenie z plavby pod falošnou vlajkou, zostáva zakotvená v zálive Douarnenez v Bretónsku, dodal prokurátor Stéphane Kellenberger. Doplnil, že na palube lode sú prijaté opatrenia potrebné pre bezpečnosť plavidla a jeho posádky.
Prokuratúra v meste Brest medzičasom začala vyšetrovanie, ktoré sa týka viacerých podozrení vrátane nepreukázania štátnej príslušnosti plavidla, absencie vlajky a neuposlúchnutia výziev úradov.
Podľa prokurátora kapitán tankera opakovane odmietol riadiť sa pokynmi francúzskeho vojenského námorníctva, čo si napokon vyžiadalo prevzatie kontroly nad plavidlom zo strany francúzskych úradov.
Rusko označilo zadržanie tankera za nezákonné a „hraničiace s medzinárodným pirátstvom“.
Hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Pascal Confavreux nedeľňajšiu operáciu obhajoval v stredu s tým, že bola súčasťou snáh Európy v boji proti obchádzaniu sankcií uvalených na Rusko. Pripomenul, že Tagor je štvrtou loďou spojenou s ruskou tieňovou flotilou, ktorá bola od septembra 2025 zadržaná.
Podľa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí už Európska únia sankcionovala takmer 650 lodí spojených s touto flotilou a v spolupráci s partnermi z Európy a G7 sa pripravujú ďalšie opatrenia.
Confavreux zároveň uviedol, že Francúzsko je po Ukrajine druhým najčastejším terčom ruských dezinformačných kampaní, a to pre svoju podporu Kyjevu.