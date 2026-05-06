Streda 6. máj 2026
Francúzsko presúva cez Suez do Červeného mora loď Charles de Gaulle

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Paríž 6. mája (TASR) - Francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle sa premiestňuje na juh Červeného mora v rámci príprav na možnú budúcu misiu s cieľom obnoviť slobodu plavby cez Hormuzský prieliv, oznámila v stredu francúzska armáda. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Lietadlová loď Charles de Gaulle a jej sprievodné plavidlá v stredu 6. mája 2026 prechádzajú Suezským prieplavom smerom na juh Červeného mora,“ uviedla francúzska armáda. Lietadlová loď bola krátko po začiatku konfliktu na Blízkom východe nasadená vo východnom Stredomorí.

Francúzsko a Spojené kráľovstvo vedú medzinárodné úsilie na znovuotvorenie Hormuzského prielivu, ktorým prechádza takmer pätina svetových dodávok ropy.
