Prezident Macron navštívil zrekonštruovanú katedrálu Notre - Dame

Na snímke katedrála Notre - Dame. Foto: TASR/AP

Paríž 29. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok navštívil zrekonštruovanú parížsku katedrálu Notre- Dame, ktorú pred piatimi rokmi významne poškodil požiar. Pamiatka zapísaná v svetovom dedičstve UNESCO bude slávnostne znovuotvorená v sobotu 7. decembra. TASR informuje podľa agentúry AFP.Viditeľne spokojný Macron ocenil rekonštrukciu katedrály a vyhlásil, že každý kto sa na nej podieľal by na seba mal byť hrdý. Macrona sprevádzala manželka Brigitte, parížsky arcibiskup, minister kultúry, starosta Paríža a ďalší predstavitelia.Po požiari, ktorý vypukol v apríli 2019 Marcon stanovil ambiciózny cieľ zrekonštruovať Notre-Dame do piatich rokov, čo sa podľa francúzskych orgánov podarilo.Na náročnej rekonštrukcii sa podieľalo 250 firiem a 2000 pracovníkov z celého sveta. Obnova katedrály stála 700 miliónov eur a celú čiastku poskytli súkromní darcovia. Po rekonštrukcii v katedrále pribudol aj nový mechanizmus na ochranu pred budúcimi požiarmi a skrytý hasiaci systém.Podľa AFP francúzsky prezident dúfa, že znovuotvorenie katedrály Notre-Dame bude pre neho významným úspechom v náročnej politickej situácii po predčasných parlamentných voľbách z leta tohto roku.Na slávnostnom otvorení sa očakáva účasť viacerých svetových lídrov, zoznam hostí však zatiaľ nebol zverejnený. Pozvaný bol aj pápež František, ktorý to prekvapivo odmietol a namiesto toho navštívi francúzsky ostrov Korzika.Vyšetrovanie príčin požiaru pokračuje aj po viac ako piatich rokoch. Predpokladá sa, že nebol založený úmyselne a pravdepodobne ho spôsobil skrat, zváračský horák alebo neuhasená cigareta.Gotickú katedrálu v roku 2017 navštívilo 12 miliónov ľudí. Po jej znovuotvorení sa očakáva, že počet návštevníkov narastie o dva až tri milióny ľudí.