Prezident Macron oznámil nový lockdown vo Francúzsku

Paríž 28. októbra (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu oznámil, že s cieľom zastaviť alarmujúci nárast prípadov nákazy novým koronavírusom v krajine vyhlásia tzv. celoštátnu karanténu (lockdown). Prísne opatrenie bude v platnosti od štvrtkovej polnoci minimálne do 1. decembra, informovala agentúra AFP.



Uzavreté budú musieť byť bary, reštaurácie a obchodné prevádzky, ktorých činnosť nie je nevyhnutná. Na rozdiel od dvojmesačného lockdownu z jari tohto roka ostanú otvorené školy, ozrejmil Macron vo večernom televíznom vystúpení.



Prevádzku umožnia tiež závodom a farmám, pričom budú fungovať aj niektoré verejné služby, aby sa obmedzili hospodárske škody, ktoré by spôsobilo úplné zastavenie krajiny.



„Tento vírus sa prenáša po Francúzsku rýchlosťou, akú nepredpovedali ani najväčší pesimisti," vyhlásil Macron. „Tak ako minulú jar budete môcť odísť zo svojho domu len za prácou, na návštevu lekára, aby ste pomohli príbuznému, urobili nevyhnutné nákupy alebo išli na krátko na vzduch," spresnil nové opatrenia.



Ľudia budú musieť svoju prítomnosť vonku odôvodniť písomnými vyhláseniami, ktoré budú mať pri sebe, čo podľa AFP naznačuje aj opätovné zavedenie pokút za nedodržanie nariadení.



„Ak za dva týždne budeme mať situáciu pod lepšou kontrolou, budeme môcť veci prehodnotiť a možno otvoriť niektoré podniky, najmä na vianočné sviatky," dodal Macron. „Dúfam, že budeme môcť sláviť Vianoce a Nový rok s rodinou."



Oznámenie prezidenta prišlo deň po tom, ako Francúzsko zaznamenalo vyše 500 úmrtí pacientov s koronavírusom za 24 hodín, čo je najvyšší počet od vrcholu prvej vlny pandémie v krajine v apríli.



Objavujú sa obavy, že šírenie nákazy čoskoro preťaží nemocnice v krajine. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo francúzskych nemocniciach v súčasnosti leží vyše 3000 pacientov s novým koronavírusom. Ich počet sa podľa Macrona v novembri zvýši na 9000 – „nech robíme, čo robíme".



Vláda sa preto pokúsi zvýšiť počet lôžok pre pacientov vyžadujúcich si intenzívnu starostlivosť na 10 000 z terajších približne 5000, uviedla agentúra DPA.



Šéf Elyzejského paláca tvrdí, že iná stratégia ako lockdown šírenie vírusu nezastaví. Vedeckí poradcovia francúzskej vlády podľa neho varovali, že prípadná snaha o dosiahnutie tzv. kolektívnej imunity by mala za dôsledok viac ako 400 000 úmrtí za niekoľko mesiacov. Dosiaľ tiež nezabralo ani posilnené testovanie v kombinácii so sledovaním kontaktov, pričom realistickou stratégiou nie je ani obmedzenie lockdownu na rizikové skupiny.