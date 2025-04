Francúzsko prijalo nový zákon na boj proti drogovej trestnej činnosti

Paríž 30. apríla (TASR) - Niektorí z najnebezpečnejších odsúdených obchodníkov s drogami vo Francúzsku budú v najbližších mesiacoch umiestnení do väzníc s veľmi prísnym stupňom stráženia. Stane sa tak v rámci novej fázy boja proti drogám a trestnej činnosti súvisiacej s drogami vo Francúzsku.



Ako v stredu informovala agentúra AFP, plány na presun takýchto väzňov sú súčasťou zákona, ktorý v pondelok schválil francúzsky Senát a v utorok aj Národné zhromaždenie.



AFP v tejto súvislosti píše o „ojedinelom úspechu“ vlády, v ktorej mene daný zákon presadzovali minister spravodlivosti Bruno Retailleau a jeho kolega z rezortu vnútra Gérald Darmanin.



Francúzska vláda už pri svojom nástupe prisľúbila, že zintenzívni boj proti drogám a trestnej činnosti súvisiacej s drogami, pričom Retailleau vo februári upozornil, že Francúzsko čelí „bielej cunami“ v oblasti drog.



Z prijatého zákona vyplýva, že niektorí z najnebezpečnejších obchodníkov s drogami vo Francúzsku budú od júla zatvorení v dvoch väzniciach s najvyšším stupňom stráženia. Ide o systém inšpirovaný podobnými opatreniami v Taliansku prijatými na boj proti mafii.



Na základe nových právnych predpisov od januára 2026 vznikne národná prokuratúra pre boj proti organizovanej trestnej činnosti (PNACO) a národná vyšetrovacia jednotka, ktorá sa bude zaoberať najzávažnejšími trestnými činmi súvisiacimi s drogami.



Zákon tiež vo veľmi špecifických prípadoch umožní prokuratúre utajovať určité vyšetrovacie postupy pred údajnými obchodníkmi s drogami a ich právnikmi. Ide však o krok, ktorý bol kritizovaný ľavicou ako porušenie práva obvinených na obhajobu.



Hlasovanie v Národnom zhromaždení sa uskutočnilo po tom, ako neznámi útočníci začiatkom apríla uskutočnili vlnu útokov na vozidlá väzenských dozorcov a budovy väzníc so zjavným úmyslom zastrašiť väzenský personál. Podľa národnej protiteroristickej prokuratúry, ktorá vedie vyšetrovanie tejto kauzy, bolo v súvislosti s koordinovanými útokmi zadržaných celkovo 28 osôb.



Podľa vyjadrenia Darmanina zo stredy rána sú útoky na väznice „jasne spojené s obchodom s drogami.“ Ako pokračuje TASR, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter minister spresnil, že k útokom došlo, pretože ich páchatelia „nechcú ísť do väzenského systému, ktorý v súčasnosti vytváram a ktorého cieľom je izolovať ich od zvyšku sveta.“



Minister spravodlivosti presadzoval sprísnenie bezpečnostných opatrení aj v súvislosti s prípadom z roku 2024, keď útočníci na diaľničnej mýtnici prepadli väzenskú dodávku s drogovým barónom Mohamedom Amrom, oslobodili ho a zabili dvoch väzenských dozorcov. Amru potom zatkla polícia v Rumunsku a vydala späť do Francúzska, kde je zadržiavaný v jednej z dvoch budúcich väzníc s vysokým stupňom stráženia.



AFP doplnila, že Medzinárodné pozorovateľské centrum pre väznice kritizovalo Darmaninov plán s tým, že je založený na „posadnutosti bezpečnosťou“ a zahŕňa opatrenia údajne porušujúce ľudské práva.