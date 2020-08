Francúzsko prijalo prvých maloletých migrantov z Grécka

Atény 21. augusta (TASR) - Francúzsko prijalo v piatok prvých 16 maloletých migrantov z Grécka. Stalo sa tak v rámci iniciatívy EÚ, na základe ktorej má byť do Francúzska premiestnených celkovo 350 detí a mladistvých bez sprievodu, informovala agentúra AFP.



Podľa gréckeho ministerstva pre migráciu ide o prvú skupinu premiestnenú na základe dohody s francúzskymi úradmi, ktoré súhlasili, že okrem zhruba 400 zraniteľných osôb prevezmú celkovo 350 maloletých migrantov.



Skupina ďalších 33 detí odcestuje z Grécka v pondelok.



Cieľom iniciatívy EÚ s názvom "No Child Alone" ("Žiadne dieťa neostane samo") je nájsť nový domov pre približne 1.600 detí žijúcich v Grécku v nepriaznivých podmienkach, ktorým navyše hrozí vykorisťovanie či zneužívanie.



Od začiatku iniciatívy v apríli tohto roku boli maloletí migranti, ktorí prišli do Grécka bez sprievodu dospelých, premiestnení z Grécka do Luxemburska, Nemecka, Fínska a Portugalska.



Krajiny ako Bulharsko, Chorvátsko, Írsko, Srbsko či Švajčiarsko rovnako súhlasili, že príjmu časť z takýchto detí a mladistvých.