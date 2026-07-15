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Francúzsko prijalo zákon o asistovanej samovražde

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Za zákon hlasovalo 291 poslancov Národného zhromaždenia, proti ich bolo 241.

Autor TASR
Paríž 15. júla (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu v stredu schválila zákon, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu pre niektorých dospelých trpiacich nevyliečiteľným ochorením. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a Reuters.

Za zákon hlasovalo 291 poslancov Národného zhromaždenia, proti ich bolo 241. Predseda Senátu Gérard Larcher a premiér Sébastien Lecornu už avizovali, že legislatívu postúpia Ústavnej rade, ktorá bude mať maximálne jeden mesiac na to, aby posúdila, či je v súlade s ústavou. Účinnosť nadobudne až po ukončení tohto posudzovania.

Zákon za prísnych podmienok umožní osobe, ktorá o to požiada, získať smrtiacu látku. Túto látku si môže osoba podať sama alebo, ak na to nie je fyzicky schopná, môže jej ju podať lekár alebo zdravotná sestra.

Prístup k nej bude obmedzený dospelým francúzskym občanom alebo ľuďom s trvalým pobytom, ktorí trpia vážnou a nevyliečiteľnou chorobou ohrozujúcou život v pokročilom alebo terminálnom štádiu, prežívajú neustále fyzické alebo psychické utrpenie súvisiace s týmto stavom a sú schopné prijať slobodné a informované rozhodnutie.
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