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Francúzsko pripísalo kyberútoky na chladiace zariadenia Iránu
Paríž zároveň vyhlásil, že proti Teheránu zavedie sankcie na európskej úrovni.
Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzsko v pondelok uviedlo, že za „bezprecedentnými“ kybernetickými útokmi na chladiace zariadenia v supermarketoch, sú zodpovedné iránske Revolučné gardy (IRGC). Paríž zároveň vyhlásil, že proti Teheránu zavedie sankcie na európskej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Môžem potvrdiť, že tento útok spáchali iránske Revolučné gardy islamskej republiky,“ povedal minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v súvislosti s kybernetickými útokmi na francúzske supermarkety, ku ktorým došlo 11. a 12. októbra.
„Tento útok je bezprecedentný svojím rozsahom aj mierou agresivity,“ uviedol.
„Zavedieme sankcie na európskej úrovni voči všetkým, ktorí sú za tento útok zodpovední,“ dodal minister.
„Môžem potvrdiť, že tento útok spáchali iránske Revolučné gardy islamskej republiky,“ povedal minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v súvislosti s kybernetickými útokmi na francúzske supermarkety, ku ktorým došlo 11. a 12. októbra.
„Tento útok je bezprecedentný svojím rozsahom aj mierou agresivity,“ uviedol.
„Zavedieme sankcie na európskej úrovni voči všetkým, ktorí sú za tento útok zodpovední,“ dodal minister.