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Francúzsko pripísalo kyberútoky na chladiace zariadenia Iránu

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Členovia polovojenskej jednotky Basij, ktorá je pridružená k Revolučným gardám, sa v pondelok 2. novembra 2026 zúčastnili slávnostného otvorenia vojenského výcvikového strediska pre civilných dobrovoľníkov v blízkosti svätyne Imamzadeh Saleh na námestí Tajrish v Teheráne v Iráne. Foto: TASR/AP

Paríž zároveň vyhlásil, že proti Teheránu zavedie sankcie na európskej úrovni.

Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzsko v pondelok uviedlo, že za „bezprecedentnými“ kybernetickými útokmi na chladiace zariadenia v supermarketoch, sú zodpovedné iránske Revolučné gardy (IRGC). Paríž zároveň vyhlásil, že proti Teheránu zavedie sankcie na európskej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Môžem potvrdiť, že tento útok spáchali iránske Revolučné gardy islamskej republiky,“ povedal minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v súvislosti s kybernetickými útokmi na francúzske supermarkety, ku ktorým došlo 11. a 12. októbra.

Tento útok je bezprecedentný svojím rozsahom aj mierou agresivity,“ uviedol.

Zavedieme sankcie na európskej úrovni voči všetkým, ktorí sú za tento útok zodpovední,“ dodal minister.
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