Francúzsko pripravuje evakuáciu svojich občanov z Nigeru

Niamey 1. augusta (TASR) — Francúzsko sa pripravuje na evakuáciu svojich občanov z Nigeru, kde minulotýždňový prevrat rozpútal protifrancúzske nálady a protesty. V utorok o tom podľa agentúry AFP informovalo francúzske veľvyslanectvo v hlavnom meste Niamey.



Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Niamey a v snahe využiť relatívne pokojnú tamojšiu situáciu sa pripravuje letecká evakuácia z hlavného mesta, uvádza sa v správe, ktorú veľvyslanectvo rozoslalo francúzskym občanom v Nigeri. Dodalo, že evakuácia sa uskutoční „čoskoro a vo veľmi obmedzenom časovom rozpätí". Evakuácia bude koordinovaná s nigerskými zložkami.



Zámer evakuovať francúzskych občanov pôsobiacich v Nigeri potvrdilo aj francúzske ministerstvo zahraničných vecí.



Francúzske médiá vo svojom spravodajstve konštatujú, že Francúzsko, bývalá koloniálna mocnosť v regióne a verný podporovateľ zosadeného prezidenta Mohameda Bazouma, je hlavným cieľom vojakov, ktorí demokraticky zvolenú hlavu štátu zvrhli. Pučisti v pondelok obvinili Francúzsko, že chce v Nigeri "vojensky zasiahnuť", čo šéfka francúzskej diplomacie Catherine Colonnová poprela v rozhovore pre televíziu BFM.



V reakcii na to, že tisíce demonštrantov podporujúcich vojenský puč sa minulú nedeľu pokúsili preniknúť do areálu francúzskeho veľvyslanectva v Niamey, francúzsky prezident Emmanuel Macron pohrozil "okamžitou a nekompromisnou" odvetou proti akémukoľvek útoku na francúzskych občanov a záujmy v Nigeri.



V pondelok večer predstavitelia Burkiny Faso a Mali deklarovali, že akýkoľvek vojenský zásah s cieľom vrátiť k moci Mohameda Bazouma by považovali za "vyhlásenie vojny". Viedol by aj k ich vystúpeniu z Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) a k prijatiu opatrení na legitímnu sebaobranu.



Niger sa stal po susedných krajinách Mali a Burkina Faso treťou krajinou Sahelu, ktorou otriasol vojenský prevrat. Zvrhnutie zvolených prezidentov v týchto bývalých francúzskych kolóniách sprevádzali protifrancúzske a proruské demonštrácie.