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FRANCÚZSKY DAR OŽIJE: Sochu slobody rozžiari svetelná šou

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Na archívnej snímke Socha slobody v New Yorku. Foto: TASR/AP

Sochu slobody Francúzsko darovalo Spojeným štátom v roku 1886 a patrí medzi najznámejšie pamiatky krajiny.

Autor TASR
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New York 30. júna (TASR) - Francúzsko pripravuje pri príležitosti 250. výročia nezávislosti Spojených štátov veľkolepú svetelnú show na Soche slobody v New Yorku, oznámil v pondelok francúzsky konzulát v tomto americkom meste. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Projekcia, ktorú označili za „monumentálne umelecké dielo“, bude odvysielaná televíznou stanicou ABC na začiatku jej 25-hodinového programu ku Dňu nezávislosti 4. júla.

„Socha slobody bude verejnosti predstavená tak, ako ju ešte nikto nevidel, v inscenácii navrhnutej tak, aby umocnila jej symbolickú a emocionálnu silu,“ uviedol konzulát.

„Naše priateľstvo trvá už 250 rokov, je stále veľmi silné a má hlboké korene. Preto sme chceli urobiť niečo výnimočné,“ povedal pre agentúru AFP francúzsky generálny konzul v New Yorku Cédrik Foursicot.

Sochu slobody Francúzsko darovalo Spojeným štátom v roku 1886 a patrí medzi najznámejšie pamiatky krajiny.

Paríž zároveň tento mesiac vyslal do USA akrobatickú letku Patrouille de France. Osem lietadiel Alpha Jet 9. júna preletelo nad ikonickou sochou a na oblohe nad Manhattanom vypustili dymové pruhy vo farbách francúzskej trikolóry.
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