Francúzsko pripúšťa sankcie na Izrael, aby povolil viac pomoci Gaze

Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné navrhuje, aby medzinárodné spoločenstvo vyvíjalo na Izrael tlak, ktorý by ho prinútil otvoriť viac hraničných priechodov pre prepravu humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy.



Podľa spravodajstva panarabskej televízie al-Džazíra Séjourné pre francúzske rozhlasové stanice RFI a France 24 uviedol, že otvorenie humanitárnych hraničných priechodov si vyžiada využiť rozličné "páky vplyvu" na izraelskú vládu. Pripustil, že by mohlo dôjsť aj na sankcie voči Izraelu.



Pripomenul, že Francúzsko bolo jednou z prvých krajín, ktoré navrhli uvaliť sankcie Európskej únie voči izraelským osadníkom, ktorí páchajú násilnosti na Západnom brehu. Avizoval, že v prípade potreby bude Francúzsko pokračovať, aby dosiahlo uvoľnenie humanitárnej pomoci.



Toto Séjourného vyhlásenie nasleduje po vydaní spoločnej výzvy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s jordánskym kráľom Abdalláhom II. a egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, v ktorom je aj výčitka, že Izrael nerobí dosť pre to, aby umožnil dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Trojica lídrov súčasne vyzýva na okamžité trvalé prímerie a prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných palestínskym islamistickým hnutím Hamas v Pásme Gazy. Macron, Abdalláh a Sísí varujú Izrael aj pred nebezpečnými následkami ofenzívy v meste Rafah na juhu palestínskej enklávy, ktorú chce izraelské vedenie podniknúť.



Samotný Izrael pritom tvrdí, že povoľuje vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy vo veľkých objemoch. Dodáva však, že tieto zásielky následne "odkláňajú" ľudia blízki radikálnemu palestínskemu hnutiu Hamas, takže potravinová pomoc nie je riadne distribuovaná medzi obyvateľstvo.



Izrael dodáva, že nedostatok humanitárnej pomoci pre palestínskych civilistov je aj výsledkom logistických zlyhaní zo strany humanitárnych organizácií.



Agentúry poskytujúce pomoc však deklarujú, že tieto dodávky brzdí kombinácia logistických prekážok, poškodených ciest, kolaps verejného poriadku a zdĺhavé byrokratické kontroly zavedené Izraelom.



Niektoré humanitárne skupiny okrem toho uviedli, že posielanie konvojov nákladných áut na sever tejto palestínskej enklávy je príliš nebezpečné, pretože izraelská armáda nedokázala zabezpečiť ich bezpečný prejazd.



Izraelské úrady nedávno oznámili otvorenie hraničného priechodu Erez a prístavu Ašdod s cieľom zjednodušiť dodávky humanitárnej pomoci. V pondelok - podľa Izraela - vstúpil do Pásma Gazy rekordný počet kamiónov a takýmto nákladom.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v marci upozornil, že obmedzovanie dodávok humanitárnej pomoci pre obyvateľstvo Pásma Gazy zo strany Izraela môže byť kvalifikované ako zámerná taktika s cieľom vyhladovať civilistov, čo by mohlo byť posudzované ako vojnový zločin.